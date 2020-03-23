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  4. İngiltere'de sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi

İngiltere'de sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesinin anneler gününü pencere arkasından erken kutladı.

İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesinin anneler gününü pencere arkasından erken kutladı. Sunucu o anları kayıt etti.

Ünlü televizyon sunucusu Ruth Langsford yaşından dolayı karantina altında olan annesinin 'anneler gününü' erken kutlayarak o anları videoya kaydetti. Sosyal medyadan görüntüyü 'karantina altında ama unutulmadı. Anneler günün kutlu olsun anne. Onu seviyorum' mesajıyla paylaştı. Görüntüde cam pencere arkasından annesini öpen Ruth 'Ne garip değil mi. Seni özledik' dedi.

(DHA)

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