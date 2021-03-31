HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de üniversite Greta Thunberg'in heykelini dikti!

İngiltere'de üniversite Greta Thunberg'in heykelini dikti!

31.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg dolaylı yollardan da olsa yeni tartışmaların hedefinde olmayı sürdürüyor. Son olarak İngiltere'deki Winchester Üniversitesi, Thunberg'in bronzdan heykelinin açılışını yaptığı için öğrencilerin gazabına uğradı.

İngiltere'de üniversite Greta Thunberg'in heykelini dikti!

İngiltere'deki bir üniversitede İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in heykelinin dikilmesi, paranın çarçur edildiği gerekçesiyle öğrencilerin tepkisini çekti.

Ülkenin güneyindeki Winchester Üniversitesi'ndeki öğrenciler, 24 bin sterline (33 bin dolar) mal olan heykel konusundaki hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

Öğrenci birliklerinden yapılan açıklamalarda 'Greta'ya hayranlık duyulduğunu ama heykel açılışını göz ardı edilemeyeceği' vurgulandı; üniversitenin asıl olarak öğrenci sorunlarına odaklanması ve bu parayı öğrenci hizmetlerine ayırması gerektiği belirtildi.

18 yaşındaki Thunberg'in ilk gerçek boyutlu heykeli olduğunu söyledikleri bronz heykeli savunan üniversite yetkilileri ise 'ilham verici bir figür' olarak niteledikleri genç kızın, 'üniversitenin sürdürülebilirlik ve toplumsal adalet çabalarının bir sembolü' olduğunu savundu.

Heykelin yapılmasına 2019'da karar verildiğini hatırlatan üniversite, paranın yerleşkede yeni açılan West Downs Merkezi projesi kapsamında kendilerine verildiğinin, dolayısıyla bu bina dışında bir şeye harcama izni olmadığının, öğrenci kaynaklarından heykel için para aktarımı da yapılmadığının altını çizdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Darbe girişimi iddiası panik yarattı!Darbe girişimi iddiası panik yarattı!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

'BioNTech-Pfizer aşısı 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili'

'BioNTech-Pfizer aşısı 12-15 yaşındakiler üzerinde yüzde 100 etkili'

Nijer'de darbe girişimi iddiası

Darbe girişimi iddiası panik yarattı!

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da 350 bin sterline satıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da 350 bin sterline satıldı

Hamileyken hamile kaldı! Şoka giren kadın beş dakika konuşamadı

Hamileyken hamile kaldı! Şoka giren kadın beş dakika konuşamadı

Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

Korona aşısı bu hale getirdi! Tüm vücudu kıpkırmızı oldu, tanınmayacak hale geldi

Korona aşısı bu hale getirdi! Tanınmayacak hale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.