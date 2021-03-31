İngiltere'de üniversite Greta Thunberg'in heykelini dikti!

İngiltere'deki bir üniversitede İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in heykelinin dikilmesi, paranın çarçur edildiği gerekçesiyle öğrencilerin tepkisini çekti.

Ülkenin güneyindeki Winchester Üniversitesi'ndeki öğrenciler, 24 bin sterline (33 bin dolar) mal olan heykel konusundaki hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

Öğrenci birliklerinden yapılan açıklamalarda 'Greta'ya hayranlık duyulduğunu ama heykel açılışını göz ardı edilemeyeceği' vurgulandı; üniversitenin asıl olarak öğrenci sorunlarına odaklanması ve bu parayı öğrenci hizmetlerine ayırması gerektiği belirtildi.

18 yaşındaki Thunberg'in ilk gerçek boyutlu heykeli olduğunu söyledikleri bronz heykeli savunan üniversite yetkilileri ise 'ilham verici bir figür' olarak niteledikleri genç kızın, 'üniversitenin sürdürülebilirlik ve toplumsal adalet çabalarının bir sembolü' olduğunu savundu.

Heykelin yapılmasına 2019'da karar verildiğini hatırlatan üniversite, paranın yerleşkede yeni açılan West Downs Merkezi projesi kapsamında kendilerine verildiğinin, dolayısıyla bu bina dışında bir şeye harcama izni olmadığının, öğrenci kaynaklarından heykel için para aktarımı da yapılmadığının altını çizdi.

