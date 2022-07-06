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İngiltere'de yer yerinden oynuyor! Başbakan Johnson istifa çağrılarını reddetti

06.07.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hem partisi hem de muhalefetten gelen istifa çağrılarına karşı çıktı. Üst düzey bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Johnson'ın istifaya niyetli olmadığı ve kesinlikle meydan okuyacağı belirtildi.

İngiltere'de yer yerinden oynuyor! Başbakan Johnson istifa çağrılarını reddetti

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan üst düzey bir kaynak, Sky News'e yaptığı açıklamada, Johnson'ın istifaya niyetli olmadığını ve kesinlikle meydan okuyacağını belirtti.

Johnson'ın, hem partisi hem de muhalefetten gelen istifa çağrılarına rağmen mücadeleye devam etmek istediğini belirten yetkili, Başbakan'ın yeni bakan atamaları yapmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti hükümeti içerisinde dünden bu yana yaşanan istifa dalgasında şu ana kadar 2'si bakan 39 hükümet yetkilisi görevinden ayrıldı.

BAKANLAR ART ARDA İSTİFA KARARI ALDI

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak dün art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

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JOHNSON'IN SİYASİ GELECEĞİ SORGULANIYOR

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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