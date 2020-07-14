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İngiltere'den 5G konusunda şoke eden Huawei kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

İngiltere, 5G çalışmalarında Huawei'yi yasakladı. İngiltere hükümeti, İngiliz GSM operatörlerinden 5G çalışmalarında Huawei cihazları çıkartmalarını istedi.

İngiltere'den 5G konusunda şoke eden Huawei kararı!

İngiltere Huawei hakkında bir dizi karar almaya hafta başından beri gebeydi. Zira, gelen haberler İngiltere'nin 5G çalışmalarında Huawei'yi devre dışı bırakıp bunun yerine Samsung ile çalışabileceğini gösteriyordu. İşin Samsung adımı hala belli olmasa da, Huawei adımı belli oldu.

İNGİLTERE'DEN HUAWEİ'YE AMBARGO

İngiltere hükümeti, 5G çalışmalarında Huawei ekipmanları kullanılmasını yasakladı. Bu karara göre, Vodafone ve BT gibi İngiliz operatörler Huawei'ye ait 5G ekipmanlarını kullanamayacak. İngiliz hükümeti firmalara 2027 yılına kadar süre vermiş durumda. Operatörlerin 2027 yılına kadar Huawei cihazlarını ellerinden çıkarması gerekecek. İngiltere hükümeti adına Huawei yasağını açıklayan Medya Bakanı Oliver Dowden, "Bu kolay bir karar olmadı, ancak hem şimdi hem de uzun vadede ulusal telekom ağlarımız, ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz için doğru karar." dedi.

Huawei 5G

OPERATÖRLER SİNYAL KESİNTİSİ YAŞANIR DİYOR

İngiliz hükümetinin şok kararının nedeni ise Huawei'nin Çin hükümetiyle birlik olduğu iddiası. Tabi ki bu iddiaları yansıtan herhangi bir kanıt yok ancak İngiltere hükümeti kararını vermiş durumda. Öte yandan BBC'nin haberine göre Vodafone ve BT gibi operatörler 5G sistemlerinden Huawei ekipmanlarını çıkartmanın kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor. Zira, operatörler kendilerine az süre tanınması halinde 5G sinyallerinde kesintiler yaşanabileceğinin altını çiziyor.

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