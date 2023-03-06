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İngiltere'den dikkat çeken iddia: Rus yedek askerleri 'kürek'le savaştı

06.03.2023 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus yedek askerlerinin Ukrayna'da cephane kıtlığı nedeniyle göğüs göğüse çarpışmak için muhtemelen "kürek" kullandığını bildirdi.

İngiltere'den dikkat çeken iddia: Rus yedek askerleri 'kürek'le savaştı

İngiltere Savunma Bakanlığının, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Twitter hesabından paylaştığı son istihbarat güncellemesinde, geçen ayın sonlarında "sadece ateşli silahlar ve küreklerle" silahlandırılan Rus yedek güçlerine, bir Ukrayna mevzisine saldırması emri verildiği belirtildi.

Yedek askerlerin cephane kıtlığı nedeniyle çarpışmada muhtemelen kürek kullandığı kaydedilen istihbarat güncellemesinde, savaşta kullanılan bu aletlerin, "MPL-50" olarak bilinen kürekler olduğu ve 1869'da tasarlandığından bu yana çok az değişikliğe uğradığı vurgulandı.

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Bakanlığın paylaşımında, "Küreğin bir silah olarak kullanılmaya devam etmesi, savaşın çoğunu karakterize eden acımasız ve düşük teknolojili çatışmanın altını çiziyor." ifadesi kullanıldı.

Rus yedek askerlerden birinin, eylem için "ne fiziksel ne de psikolojik" olarak hazır olduğunu belirttiği aktarılan paylaşımda, son kanıtların, "Ukrayna'da yakın çatışmalarda bir artış olduğunu" gösterdiği kaydedildi. (AA)

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İngiltere Rusya Ukrayna

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