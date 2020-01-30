İngiltere'den Huawei'ye izin çıktı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Başkan Yardımcısı Victor Zhang, “Huawei’nin İngiltere’de yürüttüğü 5G

çalışmalarının geleceği, hükümetin bu alanda çalışmaya devam edebileceğimize dair onayıyla güvence altına alınmıştır. Bu karar, İngiltere için daha gelişmiş, daha güvenli ve daha uygun maliyetli bir telekomünikasyon altyapısının yolunu açmıştır.”

dedi.

İngiltere’nin bu öncü teknolojik atılımla, daha rekabetçi bir güce de sahip olacağını da ifade eden Zhang, “Huawei olarak, 15 yıldan uzun bir süredir, İngiltere'deki telekomünikasyon operatörlerini, en güncel teknolojiyle buluşturduk. Müşterilerimizin 5G ağlarına yönelik teknoloji ve yatırımlarını desteklerken, ekonomik büyümelerine de katkı sağlamayı amaçladık. Gelecekte de müşterilerimizin rekabet gücünü artıracak iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Farklı şirketlerin pazarda yer alması, adil bir rekabet ve daha yenilikçi ağ teknolojileri için gerekli olduğu kadar, tüketicilerin mümkün olan en iyi imkanları kullanabilmeleri açısından da önemlidir” dedi.