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İngiltere'den Huawei'ye izin çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

İngiliz Hükümeti, Huawei'nin İngiltere’de 5G şebekesinin kurulumu çalışmalarına izin vereceğini açıkladı.

İngiltere'den Huawei'ye izin çıktı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Başkan Yardımcısı Victor Zhang, “Huawei’nin İngiltere’de yürüttüğü 5G
çalışmalarının geleceği, hükümetin bu alanda çalışmaya devam edebileceğimize dair onayıyla güvence altına alınmıştır. Bu karar, İngiltere için daha gelişmiş, daha güvenli ve daha uygun maliyetli bir telekomünikasyon altyapısının yolunu açmıştır.”
dedi.

İngiltere’nin bu öncü teknolojik atılımla, daha rekabetçi bir güce de sahip olacağını da ifade eden Zhang, “Huawei olarak, 15 yıldan uzun bir süredir, İngiltere'deki telekomünikasyon operatörlerini, en güncel teknolojiyle buluşturduk. Müşterilerimizin 5G ağlarına yönelik teknoloji ve yatırımlarını desteklerken, ekonomik büyümelerine de katkı sağlamayı amaçladık. Gelecekte de müşterilerimizin rekabet gücünü artıracak iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Farklı şirketlerin pazarda yer alması, adil bir rekabet ve daha yenilikçi ağ teknolojileri için gerekli olduğu kadar, tüketicilerin mümkün olan en iyi imkanları kullanabilmeleri açısından da önemlidir” dedi.

ABD yönetiminin Huawei’nin İngiltere’de 5G altyapısı kurmaması yönündeki baskıları bu kararla ters teperken İngiltere Başbakanı bu kararın sinyallerini, Ocak ayı ortasında yaptığı açıklamada vermişti. Johnson, BBC'ye verdiği röportajda, "İngiliz halkı mümkün olan en iyi teknolojiye erişmeyi hak ediyor. Herkes için gigabit düzeyinde geniş band teknolojisini hayata geçirmeyi istiyoruz. Eğer bir marka eleştiriliyorsa, alternatifi de belirtilmeli." ifadelerini kullanmıştı. Aynı günlerde İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker da "Gerçek şu ki 5G'de Huawei'ye ihtiyacımız var. Bu fırsatı kaçırırsak, bu teknolojiye erişmemiz uzun yıllar alabilir. İngiltere'nin Huawei teknolojisini kullanmasının Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Huawei, 2019’un ortasında başlayan ABD yaptırımlarına rağmen geçen yılı %18’lik bir büyüme ile tamamladı.

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Huawei ingiltere

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