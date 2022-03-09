İngiltere'den tepki çeken mülteci hamlesi! Sadece 300 Ukraynalı kabul ettiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu 14. günde devam ederken, kenti topraklarını terk eden sivillerin sayısı 2 milyonu buldu. Başta yakın ülkeler olmak üzere çok sayıda bölgeye dağılan siviller savaşın acı yüzünü gözler önüne serdi. Öte yandan Rusya'ya karşı başından beri 'dik' duran ve yaptırımlar konusunda da net kararlar alan İngiltere'nin sadece 300 mülteci kabul ettiği öğrenildi. İngiltere'nin bu tavru adeta "Savaşa evet, mülteciye hayır" olarak nitelendirildi.

SADECE 300 UKRAYNALI ALDILAR

Ukrayna’da Rusya’nın işgali sürerken savaşın mağdurları siviller, hayatta kalmak için çevre ülkelere göçüyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) ülkeden ayrılan Ukraynalı sayısının 2 milyonu geçtiğini duyurdu. Savaş öncesi dönemde Rusya’ya en ateşli tehditleri savuran ve Ukrayna’nın arkasında olacağını her fırsatta söyleyen İngiltere ise Ukrayna’dan kaçan 2 milyon mülteciden sadece 300 kişiyi kabul ettiğini duyurdu. Yenişafak'ta yer alan habere göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kabul edilen Ukraynalı sayısının 50’den 300’e çıkarıldığını belirtti.

26 BİN KİŞİDEN 300'Ü KABUL EDİLDİ

İngiltere İçişleri Bakanlığı, önceki gün toplam 17 bin başvurunun yapıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin ise evrak eksikliklerinden ötürü başvuruyu tamamlayamadığını belirtti. Toplamda 26 bin 700 başvuru arasından sadece 300 kişinin kabul edilmesi, ülke genelinde de infiale yol açtı. Gölge İçişleri Bakanı görevini üstlenen İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, kabul edilen göçmen sayısındaki düşüklüğün “şaşırtıcı derecede düşük ve acı verici” olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

UKRAYNALILAR: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Konuyla ilgili ülke basınına konuşan Ukraynalılar, evrak işlemlerinin oldukça karmaşık olduğunu, bürokratik süreçte bir sürü engelle karşılaştıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Savaş öncesi dönemde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan Dışişleri Bakanı Liz Truss’a kadar birçok üst düzey siyasi isim Rusya’ya, “yüksek bedeller ödeyeceği” yönünde tehditler savurmuş, İngiliz politikacılar sık sık, “Ukrayna ile İngiltere omuz omuza” mesajı paylaşmıştı. İngiltere’nin savaşın 13. gününde sadece 300 mülteci kabul etmesi, Londra yönetiminin ikiyüzlü siyaset uyguladığı yorumlarına neden oldu

