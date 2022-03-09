HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'den tepki çeken mülteci hamlesi! Sadece 300 Ukraynalı kabul ettiler

İngiltere'den tepki çeken mülteci hamlesi! Sadece 300 Ukraynalı kabul ettiler

09.03.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana yaklaşık 2 milyon sivil ülkeyi terk ederken, İngiltere'yle ilgili ise tepki çeken bir detay ortaya çıktı. Savaşın öncesinde Rusya'ya karşı sert açıklamalar yapan, işgal başladığında ise adeta Rusya'ya yönelik 'yaptırım yarışına' giren İngiltere'nin sadece 300 Ukraynalı mülteci kabul ettiği ortaya çıktı.

İngiltere'den tepki çeken mülteci hamlesi! Sadece 300 Ukraynalı kabul ettiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu 14. günde devam ederken, kenti topraklarını terk eden sivillerin sayısı 2 milyonu buldu. Başta yakın ülkeler olmak üzere çok sayıda bölgeye dağılan siviller savaşın acı yüzünü gözler önüne serdi. Öte yandan Rusya'ya karşı başından beri 'dik' duran ve yaptırımlar konusunda da net kararlar alan İngiltere'nin sadece 300 mülteci kabul ettiği öğrenildi. İngiltere'nin bu tavru adeta "Savaşa evet, mülteciye hayır" olarak nitelendirildi.

SADECE 300 UKRAYNALI ALDILAR

Ukrayna’da Rusya’nın işgali sürerken savaşın mağdurları siviller, hayatta kalmak için çevre ülkelere göçüyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) ülkeden ayrılan Ukraynalı sayısının 2 milyonu geçtiğini duyurdu. Savaş öncesi dönemde Rusya’ya en ateşli tehditleri savuran ve Ukrayna’nın arkasında olacağını her fırsatta söyleyen İngiltere ise Ukrayna’dan kaçan 2 milyon mülteciden sadece 300 kişiyi kabul ettiğini duyurdu. Yenişafak'ta yer alan habere göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kabul edilen Ukraynalı sayısının 50’den 300’e çıkarıldığını belirtti.

20220307_2_52487964_74380781

26 BİN KİŞİDEN 300'Ü KABUL EDİLDİ

İngiltere İçişleri Bakanlığı, önceki gün toplam 17 bin başvurunun yapıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin ise evrak eksikliklerinden ötürü başvuruyu tamamlayamadığını belirtti. Toplamda 26 bin 700 başvuru arasından sadece 300 kişinin kabul edilmesi, ülke genelinde de infiale yol açtı. Gölge İçişleri Bakanı görevini üstlenen İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, kabul edilen göçmen sayısındaki düşüklüğün “şaşırtıcı derecede düşük ve acı verici” olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

UKRAYNALILAR: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Konuyla ilgili ülke basınına konuşan Ukraynalılar, evrak işlemlerinin oldukça karmaşık olduğunu, bürokratik süreçte bir sürü engelle karşılaştıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Savaş öncesi dönemde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan Dışişleri Bakanı Liz Truss’a kadar birçok üst düzey siyasi isim Rusya’ya, “yüksek bedeller ödeyeceği” yönünde tehditler savurmuş, İngiliz politikacılar sık sık, “Ukrayna ile İngiltere omuz omuza” mesajı paylaşmıştı. İngiltere’nin savaşın 13. gününde sadece 300 mülteci kabul etmesi, Londra yönetiminin ikiyüzlü siyaset uyguladığı yorumlarına neden oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Montrö Sözleşmesi açıklamasıABD'den Montrö Sözleşmesi açıklaması
Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"
Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.