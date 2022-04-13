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İngiltere: Devlet bakanı Covid partileri skandalı yüzünden istifa etti

13.04.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Lord David Wolfson, Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, başbakanlık binasında parti vererek Covid kurallarını ihlal etmekten para cezası almasından sonra istifa etti.

İngiltere: Devlet bakanı Covid partileri skandalı yüzünden istifa etti

İngiltere'de Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Lord David Wolfson, Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, başbakanlık binasında parti vererek Covid kurallarını ihlal etmekten para cezası almasından sonra istifa etti.

Johnson'a mektup yazan Wolfson verilen "resmi tepkiyi" ve "kuralların tekrar tekrar ihlal edilmesini" eleştirdi.

Wolfson, kapanma döneminde verilen partilerin ortaya çıkmasından bu yana hükümetten istifa eden ilk isim oldu.

Avukat Wolfson, Aralık 2020'den bu yana devlet bakanlığı yapıyordu ve insan haklarıyla anayasadan sorumluydu.

Lord Wolfson istifa mektubunda hükümetteki Covid ihlallerinin "boyutu, bağlamı ve doğasının" hukukun üstünlüğüyle uyumsuz olduğunu söyledi.

Wolfson bu alandaki "bakanlık ve profesyonel zorunlulukları" nedeniyle istifa etmekten başka seçeneği kalmadığını ekledi.

Devlet Bakanı "Mesele sadece başbakanlık konutunda neler olduğu ya da kendi davranışlarınız değil. Mesele belki de daha da önemlisi, verilen resmi tepki" dedi.

Muhalefet partileri, Johnson ve Sunak'ın Haziran 2020'deki partiye katılmaları nedeniyle para cezası almalarından sonra istifa etmeleri gerektiğini söylüyor.

Johnson, bir adli suçtan ceza alan görevdeki ilk İngiltere başbakanı oldu.

Ancak Johnson ve Sunak istifa çağrılarını reddedip, işlerine devam etmek istediklerini belirtti.

Kabine üyeleri ikiliyi desteklerken, sadece bir Muhafazakâr milletvekili açıktan Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Milletvekili Nigel Mills, Johson'ın pandemi sırasında kendi koyduğu kuralları ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

İngiltere'de başbakanlar sadece Parlamento'da yapılacak bir güvenoylamasıyla ya da kendi partisinden milletvekillerinin bir liderlik mücadelesine girişmesiyle görevden alınabiliyor. Bu aşamada, bu iki seçeneğin de yaşanması beklenmiyor.

Başbakanlık konutunda partiler verildiği ilk olarak geçen yıl Aralık ayında ortaya çıkmış ve Johnson başta "kurallara daima uyulduğunu" savunmuştu.

Sunak da parlamentoda "Ben partilere katılmadım" demişti.

Daha sonra Johnnson, Kıdemli Müsteşar Sue Gray'e ihlal iddialarıyla ilgili bir soruşturma talimatı verdi.

Londra Polisi ise başta geçmişe yönelik kural ihlali iddialarının "önemli kanıtlar" sunulmadığı sürece soruşturulmayacağını söylemişti.

Ancak Sue Gray'in edindiği bilgileri polise sunmasıyla, polis de kendi soruşturmasına başladı.

Sue Gray'in raporunun tamamı, polisin soruşturmasını tamamlamasından sonra açıklanacak.

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