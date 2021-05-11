İngiltere Kraliçesi, hükümetin yeni yasama dönemi programını açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetince hazırlanan yeni yasama dönemi programını okudu.

Sözlerine hükümetinin önceliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "ülkeyi eskisinden daha güçlü, daha sağlıklı ve daha müreffeh yapacak ulusal bir iyileşmeyi sağlamak olduğunu" belirterek başlayan 2. Elizabeth, bunu başarmak için hükümetin ülkenin tüm bölgelerinde fırsatları artıracağını, istihdamı, işletmeleri ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

Aşılama programının devam edeceği ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için ek finansman sağlanacağını belirten İngiltere Kraliçesi, hükümetin kanser gibi hastalıklara karşı yeni tedavilere öncülük edeceğini açıkladı.

Hükümetin ülke genelinde ekonomik bağları güçlendireceği, ulusal altyapıya yatırım yapacağı ve 5G mobil kapsama alanını genişleteceğini vurgulayan 2. Elizabeth, bakanların, salgın sırasında öğrenim kayıplarıyla ilgileneceğini, her çocuğun kaliteli bir eğitim almasını ve potansiyelini gerçekleştirebilmesini sağlayacağını kaydetti.