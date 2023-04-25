İngiltere Kraliyet Ailesi’nin yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları sosyal medyada gündem yarattı! Onları hiç böyle görmediniz

2022 yılının Eylül ayında Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın yeni sahibi Kral Charles’ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westmister Abbey’de gerçekleşecek. Taç giyme töreninin zamanının netleşmesiyle birlikte gözler bir kez daha Prens Harry ve Meghan Markle çevrilmişti. Kraliyetin sansasyonel isimlerinden olan çiftin taç giyme törenine katılıp katılmayacağı merak edilmişti. The Sun’da yer alan habere göre Kraliye Ailesine yakın kaynaklar Prens Harry’in babasının taç giyme törenine tek başına katılacağını belirtti. Taç giyme töreniyle birlikte Kraliyet Ailesi yeniden gündemdeki yerini alırken aile üyelerinin yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları da sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA BU KARELERİ KONUŞUYOR

Sosyal medyadan paylaşılan Kraliyet Ailesi’nin üyelerinin yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları büyük ilgi çekti.

Kral Charles’ın pembe bir takım elbise giydiği fotoğraflarda Prens William ve eşi Kate Middleton’un kombinleri de görenleri gülümsetti.

Özellikle Prens Harry ve Meghan Markle yine yapay zekayla oluşturulan fotoğraflarda ön plana çıktı.