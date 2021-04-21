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İngiltere müjdeyi verdi: Sonbaharda yeni korona ilaçları!

21.04.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) tedavisinde gelecek vaat eden yeni ilaçların sonbaharda kullanıma sunulacağını belirtti.

İngiltere müjdeyi verdi: Sonbaharda yeni korona ilaçları!

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 tedavisi için kapsül veya tablet olarak alınabilecek etkili bir tedavinin sonbaharda kullanıma sunulacağını duyurdu. Johnnson, "Yeni Antiviraller Özel Görev Komitemiz, Covid-19'u izinde durdurmak için evde uygulayabileceğiniz yenilikçi tedaviler geliştirmeye çalışacak" ifadelerini kullandı. Johnson, Komitenin gelecek vaat eden yeni ilaçları bu sonbaharda kullanıma sunmayı hedeflediğini kaydetti.

İlaçların Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin semptomlarını azaltabileceğini veya virüs taşıyan bir kişiyle temas sonrasında virüsün yayılmasını engelleyebileceğini bildiren Johnson, "Bu ilaçlar, enfeksiyonlarda gelecekteki herhangi bir artışa karşı başka bir hayati savunma daha sağlayabilir ve daha fazla hayat kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

"COVID-19 İLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Başbakan Johnson, bilim adamlarının bu yılın devamında yeni bir Covid-19 dalgası olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti. Şu ana kadar ülkedeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik yol haritasını değiştirmek için bir neden olmadığını söyleyen Boris Johnson, "Covid-19 ile yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.

"KIRMIZI LİSTE SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"

İngiltere'de 17 Mayıs tarihinden sonra uluslararası seyahatlerin yeniden başlatılacak olmasına da değinen Başbakan Johnson, "kırmızı listenin sürekli gözden geçirildiğini" ifade etti. Covid-19'un yeni bir mutasyonu nedeniyle Hindistan'ın "tedbir amaçlı" kırmızı listeye alındığını aktaran Johnson, Hindistan'da görülen mutasyonun "endişe verici" değil, "araştırılan" bir mutasyon olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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