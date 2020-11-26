İngiltere’nin en pahalı boşanma davasında Google kararı çıktı

Bütün dünyanın yakından takip ettiği Tatiana Ahmedova ve Farkhad Ahmedov arasındaki boşanma sürecinde kritik bir karar alındı. California mahkemesi, dava sürecinin sonuçlanması için Rus oligark Farkhad Ahmedov ve Tatiana Ahmedova’nın çocukları Temur’un kişisel e-posta yazışmalarının paylaşılmasına hükmetti. California’da devam eden yargı sürecinde açıklama yapan yargıç Virginia DeMarchi, e-posta yazışmalarının kanıt olarak kullanılabileceğine karar kıldı. Tatiana Ahmedova’nın İngiltere ve ABD’de dava açtığı açıklanırken Google konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Google, bu kararın müşterinin mahremiyetini ihlal edeceğini duyurdu. Fakat DeMarchi, “Google’ın bu iddiası yönlendirilebilir ve hiçbir ABD yasasını ihlal etmiyor” dedi. Google’ın bu bilgileri ve yazışmaları 90 gün içinde mahkemeye sunması bekleniyor. Yıllardır devam eden dava sürecinde geçen yıl Tatiana Ahmedova, oğlunun babasının bazı bilgilerini gizlediğini ve bu konuda yardım ettiğini söyleyerek dahil etmişti. Londra’da yaşayan Temur Ahmedov’un o dönemde evine baskın düzenlenmiş ve annesinin mahkemeden istediği masa üstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, telefon, Apple Watch gibi cihazlar için arama yapılmıştı.

“4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN PC’SİNE EL KONULDU” Mahkemeye delil olarak sunulması istenilen 58 cihazdan 47’sine erişilirken mahkemenin Google kararı Temur Ahmedov’u adeta çileden çıkardı. Basın sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Temur Ahmedov, aralarında eski bir PlayStation ve dört yaşındaki kızına ait bir çocuk bilgisayarına el konuşmasını “nafile bir çaba” olarak değerlendirdi. Ahmedov’un sözcüsü, “Google kararı ile birlikte Temur annesi ve destekçilerinin Lise Yılları’ndan kalma e-posta yazışmalarımı okumaları hoşuna gidecektir. Bu son karar, Tatiana ve Buford Capital’ın kanıt bulmak için ne kadar çaresiz kaldığını gözler önüne seriyor. Temur Ahmedov’un annesinden ve Burford Capital’ın “dünyanın etrafındaki mahkemelerde devam eden aşırı pahalı ördek avından” saklayacak bir şeyi yoktur” açıklamasını yaptı. DÜNYANIN EN PAHALI BOŞANMASI OLABİLİR İngiliz Financial Times gazetesine göre Tatiana Ahmedova’nın açtığı dava sürecinin maddi destekçisi ise Burford Capital isimli bir finans şirketi. Eğer Ahmedova boşanma sürecinde istediğini elde ederse, bir dönemler Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç’in sahibi olduğu Luna isimli süper yat, özel bir jet ve helikopterin de aralarında olduğu çok sayıda varlık genç kadına gidecek.