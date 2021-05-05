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İngiltere Premier Ligi'nde sezonun son iki haftasında maçlar seyircili oynanabilir

05.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi yönetimi, hükümetin koronavirüsle mücadele önlemlerinde esnemeye gitmesi durumunda, bu sezonun son iki haftasında kısıtlı sayıda ev sahibi takım taraftarının stada alınabileceğini açıkladı.

İngiltere Premier Ligi'nde sezonun son iki haftasında maçlar seyircili oynanabilir

İngiltere Premier Ligi yönetimi, hükümetin koronavirüsle mücadele önlemlerinde esnemeye gitmesi durumunda, bu sezonun son iki haftasında kısıtlı sayıda ev sahibi takım taraftarının stada alınabileceğini açıkladı.

Bu durumda 17 Mayıs'tan itibaren taraftarlar stadyumlara dönebilecek.

Premier Lig yönetimi geçen hafta, her kulübün bu düzenlemeyle kendi evinde en az bir maçı seyircili oynayabilmesi için fikstürde gerekli değişikliklerin yapıldığını açıklamıştı.

20 takımlı Premier Lig'de 37. haftaki karşılaşmaları 18-19 Mayıs, 38. ve son hafta maçları ise 23 Mayıs'ta oynanacak.

Kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından, operasyonel nedenler ve tutarlı bir yaklaşım belirleme gerekçeleriyle, deplasman taraftarlarının maçlara alınmayacağı açıklandı.

Açıklamada böylece ev sahibi takımları stadyumlara girebilecek taraftar sayısının artırılacağı kaydedildi.

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