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İngiltere ve AB'den ortak açıklama: Anlaşma sağlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2019 03:48 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile müzakereler sonucunda, Brexit anlaşmasının ''tedbir maddesi'' konusunda, İngiliz parlamentosunun istediği yasal bağlayıcılığı olan değişikliklerin elde edildiğini açıkladı.

İngiltere ve AB'den ortak açıklama: Anlaşma sağlandı

Fransa'nın Strasbourg kentinde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenleyen May, burada yaptığı konuşmada, ''Milletvekilleri 'tedbir maddesi'yle ilgili yasal değişiklikler gerektiği konusunda netti, bu değişiklikleri elde ettik.'' dedi.

''Tedbir maddesi''nin, iki İrlanda arasına fiziki sınır girmesini önlemeye dönük bir sigorta olması açısından doğru olduğunu belirten May, ''Ancak bu sigortanın devreye girmesi durumunda bile kalıcı ve gelecekteki ilişkimizin şablonu olmaması gerekir.'' diye konuştu.

AB ile müzakereler sonucunda ortak bir mekanizma üzerinde uzlaşıldığını belirten May, bununla AB'nin ''tedbir maddesi''ni süresiz yürürlükte tutmasının önüne geçildiğini kaydetti.

''Bunu yaparlarsa, hakemlik mekanizmasıyla itiraz edilebilecek.'' ifadesini kullanan May, ''Bir ihlal tespit edilirse, İngiltere 'tedbir maddesi'ni askıya alabilecek.'' ifadesini kullandı.

May, varılan uzlaşma uyarınca, İngiltere ile AB'nin, ''tedbir maddesi''ni, en geç Aralık 2020'ye kadar alternatif bir düzenlemeyle değiştirme konusunda da anlaştığını kaydetti.

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit konusunda başka bir müzakere olmayacağını belirterek, "Tercih açık. Ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez." dedi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde, İngiltere Başbakanı Theresa May ile ortak basın toplantısı düzenleyen Juncker, burada yaptığı konuşmada, soruna neden olan "tedbir maddesi"yle ilgili yasal bağlayıcılığı bulunan, ortak bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

"Tedbir maddesi"nin tuzak değil, bir sigorta olduğunu kaydeden Juncker, söz konusu düzenlemenin, bir tarafın köyü niyetle hareket etmesi durumunda, diğerine çıkar yol sunduğunu savundu.

Bu yeni teminatın elde edildiği son müzakereye atıfta bulunan Juncker, "Siyasette bazen ikinci bir şans elde edersiniz. Bu yaptığımızı, bu çerçevede sayabilirsiniz. Çünkü üçüncü bir şans olmayacak." diye konuştu.

"YA BU ANLAŞMA YA DA BREXİT HİÇ GERÇEKLEŞMEZ"

Mevcut anlaşmanın en iyi anlaşma olduğunu söyleyen Junkcer, bunu tekrar müzakere etmeyeceklerini vurguladı.

İngiliz Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylama ya da reddetme konusunda çok önemli bir seçim yapacağını söyleyen Juncker, "Tercih açık. Ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez. İngiltere'nin (AB'den) ayrılışını düzenli bir şekilde yapalım." diye konuştu.

Juncker, ayrıca yeni güvenceleri, İrlanda yönetiminin de kabul ettiğini belirtti. (AA)

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