İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık anlaşmazlığı neden kaynaklanıyor?

Bu ay yürürlüğe giren Brexit sonrası düzenlemelerle, Jersey karasularında balıkçılık yapmak isteyen Fransız gemilerinden 41 tanesine lisans ve izin belgesi çıkarıldı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını getiren Brexit ile birlikte Manş Denizi'ndeki avlanma kuralları dahil birçok konuda önemli değişiklikler yaşandı.

Manş Denizi'nde İngiltere'ye ait Jersey Adası çevresindeki balıkçılık ve avlanma haklarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık, Brexit sonrası ortaya çıkan belirsizliklerin bir örneğini oluşturdu.

Fransa ise yeni kuralların kısıtlanmış alanlar yarattığını ve kullanılabilecek balıkçılık ekipmanlarını sınırlandırdığını belirtiyor. Buna göre birçok balıkçı işini ve kazancını kaybedebilir.

Ada yetkilileri balıkçıların daha çok kanıt sunması durumunda avcılık lisanslarının verileceğini kaydediyor.

Jersey yetkilileri Fransız balıkçıların bir kısmının kapsamlı bilgiler paylaştığını ancak bazı balıkçıların gerekli bilgileri vermediğini belirtiyor.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma gereğince Jersey özerk yönetiminin uygulamaya koyduğu sistem, Fransız teknelerinin Jersey etrafındaki sularda eskiden beri avlandıklarını kanıtlamalarını gerektiriyor.

Ancak Fransa, balıkçılık izni için getirilen koşullarla ilgili bilgilendirilmediği, koşulların tartışılmadığı ve bunlarla ilgili "kendisine danışılmadığı" itirazında bulunuyor ve bu düzenlemelerin "hükümsüz" olduğunu savunuyor.

Avcılık izinleri, balıkçıların Şubat 2017 ile Ocak 2020 arasında bölgede ne kadar balıkçılık yaptıkları gözetilerek veriliyor.

Fransa, düzenlemelerin değişmemesi durumunda "misilleme" hakkını devreye sokacağını belirtiyor.

Guernsey ve Manş Denizi'ndeki diğer adalarla ise benzer bir anlaşmazlık yaşanmadı.

Fransa ne tür adımlar atabilir?

Fransa, Jersey adasına giden elektriği kesmek dahil misilleme adımları atabileceğini söyledi.

Adanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'i, deniz altı bağlantılar yoluyla Fransa'da geliyor.

Fransa'nın oynadığı koz "sert" bulunsa da teorik olarak böyle bir adım atma şansı bulunuyor.

Brexit anlaşmasına göre İngiltere ve AB, taraflardan birisinin anlaşmanın bir bölümünü ihlal etmesi durumunda başka bir alanda yaptırım hakkına sahip. Elektrik arzı da bunlar arasında.

Ancak bunun için anlaşmanın gerçekten ihlal edildiğini kanıtlamaları gerekiyor, ki bu da bir miktar zaman isteyen bir süreç.

Kararları kim alıyor?

Jersey Adası'nın statüsü oldukça karmaşık çünkü ada Birleşik Krallık'ın ya da Avrupa Birliği'nin bir parçası değil.

Ada kendi hükümetine sahip ve İngiliz hükümetinden özerk durumda. Balıkçılık sahasındaki kararlara da kendisi karar veriyor.