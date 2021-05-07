HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık anlaşmazlığı neden kaynaklanıyor?

İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık anlaşmazlığı neden kaynaklanıyor?

07.05.2021 05:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manş Denizi'ndeki Jersey Adası çevresinde balıkçılık ve avlanma haklarıyla ilgili İngiltere ve Fransa'nın yaşadığı anlaşmazlık, Brexit sonrası yaşanan belirsizliklerin bir örneğini oluşturdu. BBC Reality Check ekibi, Jersey Adası çevresindeki gerilime ilişkin sorulara yanıt aradı.

İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık anlaşmazlığı neden kaynaklanıyor?

Manş Denizi'nde İngiltere'ye ait Jersey Adası çevresindeki balıkçılık ve avlanma haklarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık, Brexit sonrası ortaya çıkan belirsizliklerin bir örneğini oluşturdu.

Fransız balıkçılar Jersey Adası'ndaki St. Helier limanı yakınlarında protesto düzenledi. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisi bölgeye sevk edildi.

Fransa avlanma konusunda adil olmayan kuralların işletildiğini savunarak adaya giden elektriği kesmek dahil misilleme adımları atabileceği uyarısında bulundu.

Fransız balı**k**çılar neden kızgın?

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını getiren Brexit ile birlikte Manş Denizi'ndeki avlanma kuralları dahil birçok konuda önemli değişiklikler yaşandı.

MapFransız yetkililer, Fransa'ya 14 mil (22 km) uzaklıktaki Jersey karasularındaki yeni avlanma kurallarının "kabul edilemez" olduğu görüşünde.

Bu ay yürürlüğe giren Brexit sonrası düzenlemelerle, Jersey karasularında balıkçılık yapmak isteyen Fransız gemilerinden 41 tanesine lisans ve izin belgesi çıkarıldı.

Avcılık izinleri, balıkçıların Şubat 2017 ile Ocak 2020 arasında bölgede ne kadar balıkçılık yaptıkları gözetilerek veriliyor.

Ancak Fransa, balıkçılık izni için getirilen koşullarla ilgili bilgilendirilmediği, koşulların tartışılmadığı ve bunlarla ilgili "kendisine danışılmadığı" itirazında bulunuyor ve bu düzenlemelerin "hükümsüz" olduğunu savunuyor.

Balıkçılık koşulları neler?

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma gereğince Jersey özerk yönetiminin uygulamaya koyduğu sistem, Fransız teknelerinin Jersey etrafındaki sularda eskiden beri avlandıklarını kanıtlamalarını gerektiriyor.

Jersey yetkilileri Fransız balıkçıların bir kısmının kapsamlı bilgiler paylaştığını ancak bazı balıkçıların gerekli bilgileri vermediğini belirtiyor.

Ada yetkilileri balıkçıların daha çok kanıt sunması durumunda avcılık lisanslarının verileceğini kaydediyor.

Fransa ise yeni kuralların kısıtlanmış alanlar yarattığını ve kullanılabilecek balıkçılık ekipmanlarını sınırlandırdığını belirtiyor. Buna göre birçok balıkçı işini ve kazancını kaybedebilir.

Fransa, düzenlemelerin değişmemesi durumunda "misilleme" hakkını devreye sokacağını belirtiyor.

Guernsey ve Manş Denizi'ndeki diğer adalarla ise benzer bir anlaşmazlık yaşanmadı.

Fransa ne tür adımlar atabilir?

Fransa, Jersey adasına giden elektriği kesmek dahil misilleme adımları atabileceğini söyledi.

Adanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'i, deniz altı bağlantılar yoluyla Fransa'da geliyor.

Fransa'nın oynadığı koz "sert" bulunsa da teorik olarak böyle bir adım atma şansı bulunuyor.

Brexit anlaşmasına göre İngiltere ve AB, taraflardan birisinin anlaşmanın bir bölümünü ihlal etmesi durumunda başka bir alanda yaptırım hakkına sahip. Elektrik arzı da bunlar arasında.

Ancak bunun için anlaşmanın gerçekten ihlal edildiğini kanıtlamaları gerekiyor, ki bu da bir miktar zaman isteyen bir süreç.

Kararları kim alıyor?

Jersey Adası'nın statüsü oldukça karmaşık çünkü ada Birleşik Krallık'ın ya da Avrupa Birliği'nin bir parçası değil.

Ada kendi hükümetine sahip ve İngiliz hükümetinden özerk durumda. Balıkçılık sahasındaki kararlara da kendisi karar veriyor.

Ancak Jersey'nin dış ilişkilerinden bütünüyle Birleşik Krallık sorumlu. Bu nedenle Manş Denizi'ndeki balıkçılık kuralları İngiltere ile AB arasındaki ticaret anlaşmasının bir konusu olarak değerlendiriliyor.

AB'nin pozisyonu ne?

Avrupa Komisyonu, ticaret anlaşmasının bazı maddelerinin ihlal edildiğini söyleyerek Fransa'ya destek veriyor.

İngiltere ise Avrupa Komisyonu'nu yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirdiğini savunuyor. AB ise bunun "düzenlemeler yürürlüğe girmeden sadece bir gün önce gerçekleştiğini" vurgulayarak, tartışma zamanı tanınmadığı görüşünde.

French fishermen protesting off the coast of Jersey

Anlaşmazlık daha büyük bir soruna dönüşür mü?

Jersey sularındaki anlaşmazlık hassas bir zamana denk geldi.

AB ve İngiltere arasında balıkçılık alanlarındaki faaliyetlerle ilgili daha genel müzakereler gerçekleşiyor.

Fransız balıkçıların İngiliz balıkçılarla karşılıklı gerilimi başka noktalarda da sürüyor. Geçen ay Fransız balıkçı tekneleri Boulogne limanını tıkayarak İngiliz gemilerin balık sevkiyatını durdurmaya çalıştı.

Jersey sularındaki protesto için sevk edilen Kraliyet Donanması'na ait HMS Severn gemisi.

Perşembe günü 60 kadar Fransız balıkçı gemisi St. Helier limanında protesto eylemi yaptı ve Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisi "önlem" amaçlı bölgeye sevk edildi.

Anlaşmazlığı çözmek için görüşmelerin süreceğinin bildirilmesiyle tansiyon bir nebze duruldu ancak balıkçıların kaygıları henüz giderilmiş değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
"Aşıda patent kalksın" tartışması! DTÖ'den müzakerelere yeşil ışık "Aşıda patent kalksın" tartışması! DTÖ'den müzakerelere yeşil ışık
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.