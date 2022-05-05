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İngiltere ve Japonya'dan kritik askeri anlaşma! İlk Avrupa ülkesi oldu

05.05.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ve Japonya'dan kritik bir askeri anlaşma hamlesi geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Londra'da bir araya gelerek iki ülkenin askeri eğitim, tatbikat ve afet yönetimi gibi konularında ortak hareket etmesini sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması’na imza attı. İngiltere böylece Japonya ile bu tip bir anlaşma yapan ilk Avrupa ülkesi oldu. Diğer yandan Kishida, Japonya'nın Rus enerjisine karşı nükleer reaktörleri kullanacağını da açıkladı.

İngiltere ve Japonya'dan kritik askeri anlaşma! İlk Avrupa ülkesi oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile başkent Londra'daki Başkanlık Ofisinde bir araya geldi. Johnson ve Kishida, İngiltere-Japonya arasında askeri eğitim, tatbikat ve afet yönetimi gibi konularda ortak hareket edilmesini sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması’na imza attı.

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"İNGİLTERE'NİN HİNT-PASİFİK BÖLGESİNE OLAN BAĞLILIĞINI..."

Anlaşma ile İngiltere ve Japonya'nın, silahlı kuvvetlerin eğitimi, ortak tatbikatlar ve afet yardım faaliyetleri yürütmek üzere birlikte çalışmayı artırmaya odaklanılacağı belirtilerek, anlaşmanın aynı zamanda İngiltere hükümetinin Hint-Pasifik bölgesine olan bağlılığını yönelik olduğu aktarıldı. İngiltere’nin ayrıca, Japonya ile böyle bir anlaşma yapan ilk Avrupa ülkesi olduğu ifade edildi.

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Johnson ve Kishida’nın görüşmede, ticaret, yenilenebilir enerji ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele aldıkları belirtilerek, Rusya'ya nasıl baskı uygulanacağı konusuna ve müttefiklerin Rusya'nın petrol ve doğal gazına daha az bağımlı hale gelmesine yardımcı olma konularına odaklandığı ifade edildi.

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"BUGÜN YAŞANANLAR BİZİ DAHA DA YAKINLAŞTIRIYOR"

Johnson ikili görüşme sonrasında yayınladığı mesajında, "Japonya Başbakanı’nı Londra'da ağırlamak, büyük bir zevk. Uzun zamandır İngiltere ve Japonya'nın Avrupa'nın uzun zamandır paylaştığı demokrasiler arasında inanılmaz derecede yakın bir dostluk ve ortaklığa sahip olduğunu söyledik. Bugün yaşananlar bizi daha da yakınlaştırıyor ve dostluğumuzu, ortaklığımızı derinleştiriyor. Hükümetinizin Ukrayna'daki Rus saldırganlığına karşı aldığı bu güçlü duruşu gözlemlendik. Bence, bunu çok güçlü yaptığınızı düşünüyorum. İngiltere olarak, Avrupa'daki bölünmez güvenliğimizin Asya-Pasifik ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlikten ayrılamayacağının farkındayız" ifadelerini kullandı.

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RUS ENERJİSİNE KARŞI NÜKLEER PLAN

Öte yandan Kishida, Johnson ile yapacağı görüşme öncesinde Londra'daki İngiliz iş adamlarına yaptığı hitabında, Japonya'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için nükleer reaktörleri kullanacağını belirtti.

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G7 grubunun bir üyesi olan Japonya, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı kınayarak, Rusya'ya yaptırımlar uyguladı ve Kiev'e askeri yardım gönderdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Japonya
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