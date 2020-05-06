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İngiltere'yi karantinaya ikna eden adamdan skandal davranış

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ı koronavirüsle mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinden vazgeçiren bilim insanı olarak bilinen Prof. Dr. Neil Ferguson'un karantina kurallarını iki kez ihlal ederek sevgilisi ile buluştuğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması sonrası Ferguson Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

İngiltere'yi karantinaya ikna eden adamdan skandal davranış

Sağlık Bakanı Hancock, Ferguson'un tavsiye ettiği kuralları ihlal etmesi karşısında "nutku tutulduğu"nu söyledi. Hancock, karantina kurallarını ihlal eden Ferguson'un bundan sonraki durumuna adli makamların karar vereceğini de belirtti.

Londra merkezli Imperial College’da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "sürü bağışıklığı" stratejisinden vazgeçiren kişi olarak biliniyor.

Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle İngiltere'de "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabıyla anılan Ferguson, "sürü bağışıklığı" stratejisinin uygulanmaması halinde 500 bin kişinin ölebileceğini açıklamıştı. Ferguson'un bu korkunç senaryosu karşısından corona virüsle mücadele stratejisini değiştiren Başbakan Boris Johnson, ünlü bilim insanını Bilim Kurulu üyeliğine atamıştı.

İngiltere "sürü bağışıklığı" stratejisinden geç vazgeçtiği için şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirdi. Salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson ise, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.

İngiltere’de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren Bilim Kurulu'ndaki görevini bırakan Ferguson'un karantine günlerinde iki kez sevgilisiyle gizlice buluştuğu ortaya çıktı.

Bilim Kurulu üyesi 51 yaşındaki Prof. Dr. Neil Ferguson, evli, kocası ve çocuğuyla yaşayan 38 yaşındaki Antonia Staats'ı iki kez evinde kabul etti. Londra'nın güneyinde yaşayan Antonia Staats'ın, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ederek karantine kurallarını ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ortaya çıktı.

İngiliz The Telegraph gazetesine istifasıyla ilgili açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyledi. Ferguson, davranışına gerekçe olarak Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.

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