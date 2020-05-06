İngiltere'yi karantinaya ikna eden adamdan skandal davranış

İngiltere "sürü bağışıklığı" stratejisinden geç vazgeçtiği için şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirdi. Salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson ise, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.

Sağlık Bakanı Hancock, Ferguson'un tavsiye ettiği kuralları ihlal etmesi karşısında "nutku tutulduğu"nu söyledi. Hancock, karantina kurallarını ihlal eden Ferguson'un bundan sonraki durumuna adli makamların karar vereceğini de belirtti.

İngiltere’de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren Bilim Kurulu'ndaki görevini bırakan Ferguson'un karantine günlerinde iki kez sevgilisiyle gizlice buluştuğu ortaya çıktı.

Bilim Kurulu üyesi 51 yaşındaki Prof. Dr. Neil Ferguson, evli, kocası ve çocuğuyla yaşayan 38 yaşındaki Antonia Staats'ı iki kez evinde kabul etti. Londra'nın güneyinde yaşayan Antonia Staats'ın, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ederek karantine kurallarını ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ortaya çıktı.

İngiliz The Telegraph gazetesine istifasıyla ilgili açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyledi. Ferguson, davranışına gerekçe olarak Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.



