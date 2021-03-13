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İngiltere'yi sarsan kadın cinayeti: 1 polis tutuklandı

13.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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İngiltere'yi sarsan kadın cinayeti: 1 polis tutuklandı

İngiltere'de Sarah Everard adındaki bir kadının öldürülmesi ülkede infial yarattı. Katil zanlısı polis memuru tutuklandı.

Londra'da evine giderken kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, mahkemeye çıkarıldı.

Londra Westminster Mahkemesi'nde görülen duruşmada Couzens, sadece adını ve kişisel bilgilerini doğrulamak için konuştu.

Mahkemede polis memurunun tutuklanmasına karar verilirken, bir sonraki duruşmanın 16 Mart'ta görüleceği açıklandı.

Bu arada Sarah Everard'ı anmak ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için düzenlenmesi planlanan anma toplantısı, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ihlal edileceği gerekçesiyle ceza yazma tehdidi sonrası iptal edildi.

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CİNAYET

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu. 10 Mart'ta Londra yakındaki Kent'te bulunan cesedin Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens gözaltına alınmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışması başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak aynı zamanda taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini ve canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti. (AA)


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