İngiltere'yi sarsan kadın cinayeti: 1 polis tutuklandı

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışması başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu. 10 Mart'ta Londra yakındaki Kent'te bulunan cesedin Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens gözaltına alınmıştı.

Bu arada Sarah Everard'ı anmak ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için düzenlenmesi planlanan anma toplantısı, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ihlal edileceği gerekçesiyle ceza yazma tehdidi sonrası iptal edildi.

Londra Westminster Mahkemesi'nde görülen duruşmada Couzens, sadece adını ve kişisel bilgilerini doğrulamak için konuştu.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak aynı zamanda taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini ve canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti. (AA)



