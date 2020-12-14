İngiltere'de 20 milyar sterlinlik Sizewell C nükleer santrali için görüşmeler başladı

Diğer nükleer projeler sıkıntılarla karşılaşırken, aynısı Somerset'te de yapılmakta olan bir nükleer santral onayı almak için en güçlü aday.

EDF Çin şirketi General Nuclear Power ile birlikte İngiltere'de Hinkley Point C adlı bir nükleer santral daha inşa ediyor.

Hükümet, projenin maliyetinin faydasına kıyaslanacağını ve bunlar için çeşitli onaylar alınması gerekeceğini belirtiyor.

Projeyi eleştirenler ise maliyetinin "saçma bir şekilde pahalı" olduğunu söylüyor.

Bu gerçekleşirse Sizewell C, en fazla elektrik üreten nükleer santral olacak.

İngiliz hükümeti, Suffolk bölgesinde 20 milyar sterlin karşılığında yeni bir nükleer santral yapılması için Fransız enerji şirketi EDF ile görüşmelere başladı.

Nükleer santrallerin büyük işletme giderlerine karşılık yenilenebilir enerji maliyetlerindeki büyük düşüş, 20 milyar sterlinlik bu projeyi tartışmalı hale getiriyor.

Fakat nükleer santrallerde karbon salmadan dev miktarlarda elektrik üretilebilmesi, eski nükleer santraller devreden çıkarılırken hükümetin yeni bir santral ihtiyacını artırıyor.

Santralin yapılması için alması gereken izinler bulunuyor. Bazı yerel gruplar bu santralin yerel ekosisteme zarar vereceğini söyleyerek karşı çıkarken bazı gruplar da işsizliğin yüksek olduğu bölgede yaratacağı yeni istihdam olanakları nedeniyle santrali destekliyor.

Temiz enerji

İngiliz hükümeti 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefi nedeniyle enerji üretim sistemlerini de değiştirmeyi planlıyor.

Bunun için hanelerde enerji tüketimini azaltacak yalıtım programı uygulanacak.

Planı açıklayan İş, Enerji ve Endüstri Stratejisi Bakanı Alok Sharma, bu planla birlikte fosil yakıtlara bağımlılığın sonlanacağını söyledi ve ekledi:

"Daha temiz enerji kaynaklarına yönelmek küresel yeşil endüstri devriminde ülkemizi ön cepheye koyacak."