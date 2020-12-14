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İngiltere'de 20 milyar sterlinlik Sizewell C nükleer santrali için görüşmeler başladı

14.12.2020 12:54 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de 20 milyar sterlinlik Sizewell C nükleer santrali için görüşmeler başladı

İngiliz hükümeti, Suffolk bölgesinde 20 milyar sterlin karşılığında yeni bir nükleer santral yapılması için Fransız enerji şirketi EDF ile görüşmelere başladı.

İngiliz hükümeti, Suffolk bölgesinde 20 milyar sterlin karşılığında yeni bir nükleer santral yapılması için Fransız enerji şirketi EDF ile görüşmelere başladı.

Santralin ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 7'sine denk gelen 3,2 milyar gigawatt elektrik üretmesi planlanıyor.

Bu gerçekleşirse Sizewell C, en fazla elektrik üreten nükleer santral olacak.

Projeyi eleştirenler ise maliyetinin "saçma bir şekilde pahalı" olduğunu söylüyor.

Hükümet, projenin maliyetinin faydasına kıyaslanacağını ve bunlar için çeşitli onaylar alınması gerekeceğini belirtiyor.

EDF Çin şirketi General Nuclear Power ile birlikte İngiltere'de Hinkley Point C adlı bir nükleer santral daha inşa ediyor.

Sizewell C'nin geleceğinin Hinkley Point'in ilerlemesine göre belirleneceği düşünülüyor.

İngiliz hükümeti projenin inşaat ve işletme süreçlerinde binlerce kişilik yeni istihdam yaratacağını savunuyor.

Analiz: Simon Jack, Ekonomi Editörü

Hükümet 2050. yılına kadar karbon salımını sıfırlama hedefini tutturma konusunda kararlı.

Diğer nükleer projeler sıkıntılarla karşılaşırken, aynısı Somerset'te de yapılmakta olan bir nükleer santral onayı almak için en güçlü aday.

Nükleer santrallerin büyük işletme giderlerine karşılık yenilenebilir enerji maliyetlerindeki büyük düşüş, 20 milyar sterlinlik bu projeyi tartışmalı hale getiriyor.

Fakat nükleer santrallerde karbon salmadan dev miktarlarda elektrik üretilebilmesi, eski nükleer santraller devreden çıkarılırken hükümetin yeni bir santral ihtiyacını artırıyor.

Santralin yapılması için alması gereken izinler bulunuyor. Bazı yerel gruplar bu santralin yerel ekosisteme zarar vereceğini söyleyerek karşı çıkarken bazı gruplar da işsizliğin yüksek olduğu bölgede yaratacağı yeni istihdam olanakları nedeniyle santrali destekliyor.

Temiz enerji

İngiliz hükümeti 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefi nedeniyle enerji üretim sistemlerini de değiştirmeyi planlıyor.

Bunun için hanelerde enerji tüketimini azaltacak yalıtım programı uygulanacak.

Planı açıklayan İş, Enerji ve Endüstri Stratejisi Bakanı Alok Sharma, bu planla birlikte fosil yakıtlara bağımlılığın sonlanacağını söyledi ve ekledi:

"Daha temiz enerji kaynaklarına yönelmek küresel yeşil endüstri devriminde ülkemizi ön cepheye koyacak."

İngiltere'de nükleer enerji

Nükleer santraller İngiltere'de ihtiyaç duyulan enerjinin yaklaşık yüzde 20'sini üretiyor.

Fakat üretime devam eden sekiz nükleer santralden yedisinin 2030 yılına kadar devreden çıkması planlanıyor.

Bu santrallerin yapımına 1960'lı yıllarda başlanmış, elektrik üretimine başlamaları ise 1970'lerin sonu ve 80'lerin başını bulmuştu.

İngiltere'de 11 nükleer santral ise emekli edilmiş durumda.

Sizewell C, İngiltere'de kurulması önerilen en büyük santrallerden biri.

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