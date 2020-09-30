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İngiltere'de bir hayvanat bahçesi yönetimi, beş papağanı aynı anda küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayırdı

30.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi'nde 5 papağan, ayni anda birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayrılarak başka bir bölüme konuldu.

İngiltere'de bir hayvanat bahçesi yönetimi, beş papağanı aynı anda küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi'nde 5 papağan, ayni anda birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayırılarak başka bölümlere konuldu.

Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan Ağustos ayında hayvanat bahçesine dahil edildi. Ancak beş papağan kısa süre içerisinde aynı anda küfür etmeye başladı.

Hayvanat bahçesinin genel müdürü Steve Nichols, "Papağanların küfür etmesine oldukça alışkınız ama aynı anda beş tanesinin küfür etmesine daha önce şahit olmamıştık" dedi.

Hiçbir ziyaretçinin papağanları şikayet etmediğini belirten Nichols, çoğu ziyaretçinin de olayı komik bulduğunu dile getirdi.

Nichols papağanlara ilişkin, "Papağanların çoğu açık alanda ağzını dahi açmıyor ama bu beş papağan küfür etmekten resmen büyük keyif alıyorlar" şeklinde konuştu.

Nichols açıklamasında, "Bir papağan 's*r git' dediğinde insanlar bununla eğleniyor" dedi ve ekledi: "Gerçekten zor bir yıla büyük bir gülümseme getirdi."

Beş papağanı da "birbirlerini küfür etmeye teşvik etmemeleri için" parkın farklı yerlerine taşıdıklarını söyleyen Nichols, çocukları papağanlardan korumak istedikleri gerekçesiyle böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

Koronavirüs salgını sırasında Birleşik Krallık'taki bazı insanlar, evden çalışmak zorunda kaldıkları için ciyaklamalarına sinirlendikleri evcil papağanlarını koruma merkezlerine teslim etti.

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