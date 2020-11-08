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İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak ilk santral için çalışmalar başladı

08.11.2020 09:17 | Son Güncelleme

İngiltere’de üretim fazlası elektriği, tüketimin yüksek olduğu saatlerde kullanmak üzere havayı sıvılaştırarak depolayan bir enerji santrali için çalışmalara başlandı.

İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak ilk santral için çalışmalar başladı

İngiltere'de üretim fazlası elektriği, tüketimin yüksek olduğu saatlerde kullanmak üzere havayı sıvılaştırarak depolayan bir enerji santrali için çalışmalara başlandı.

Santral bu yöntemle çalışan ilk büyük enerji santrali olacak.

Geceleri rüzgar tirbünlerinin ürettiği elektriği kullanacak santral, havayı -196 dereceye kadar soğutacak.

Hava o derecelerde sıvılaşıyor.

Gündüz elektriğe talep arttığında ise sıvı hava ısıtılacak ve genişleyen hava bir tirbünün içinden geçirilerek elektrik üretmesi sağlanacak.

Manchester yakınlarındaki tesiste 50 bin evin beş saatlik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji depolanabilecek.

Kendi kendini eğiten mucit Peter Dearman tarafından icat edilen sistem İngiliz hükümetinden 10 milyon sterlinlik bir hibe alarak mevcut aşamaya ulaştı.

BBC News'e konuşan Dearman "Çok heyecanlıyım. Farklı enerji depolama araçlarına ihtiyacımız var ve sıvılaştırılmış havanın da onlardan biri olacağına inanıyorum" dedi.

Dearman icadının yüzde 60-70 arası verimlilikle çalıştığını söyledi.

Enerjiyi pilde depolamanın daha verimli olduğunu fakat havayı sıvılaştırarak depolamanın da maliyetinin çok düşük olduğunu belirten Dearman "Piller kısa vadeli depolama için çok iyi. Fakat uzun vadeli depolama için çok pahalılar. Sıvılaştırılmış hava da burada devreye giriyor" dedi.

Pil yetine hava kullanmak, piller için ihtiyaç duyulan nadir metallerin de tükenmesinin önüne geçiyor.

İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak ilk santral için çalışmalar başladı

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