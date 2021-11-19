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İngiltere'de kadınların güvenli bir şekilde eve gittiğini takip edecek uygulama gündemde

19.11.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de telekomünikasyon şirketi BT'nin, yalnız başına yolculuk eden kadınların evine güvenli bir şekilde vardığını takip edecek bir sistem geliştirme teklifi hükümetten destek gördü.

İngiltere'de kadınların güvenli bir şekilde eve gittiğini takip edecek uygulama gündemde

İngiltere'de telekomünikasyon şirketi BT'nin, yalnız başına yolculuk eden kadınların evine güvenli bir şekilde vardığını takip edecek bir sistem geliştirme teklifi hükümetten destek gördü.

İçişleri Bakanı Priti Patel'in desteklediğini açıkladığı sistem dahilinde telefona indirilen bir uygulamaya ev adresleri ve sık ziyaret edilen diğer adresler eklenebilecek.

Daily Mail'in haberine göre kadınlar yola çıkmadan önce 888 telefon numarasını arayabilecek ya da bu numaraya mesaj atabilecek, ya da uygulama üzerinden tahmin edilen yolculuk süresini girebilecek.

Uygulama sayesinde telefonun GPS sistemi kullanılarak hedefe varılıp varılmadığı bir mesajla kontrol edilecek.

Mesaja cevap verilmemesi takdirinde acil durum kontaktları aranacak, son aşamada da polise haber verilecek.

Gazetenin haberine göre BT'nin başında bulunan Philip Jansen, Patel'e yazdığı mektubunda yardım hattının 50 milyon sterline mal olacağını ve Noel itibarıyla devreye girebileceğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise bu konuda özel sektör ve hükümet olarak işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Patel de Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "bu telefon hattının aradıkları inovasyona" işaret ettiğini dile getirdi.

Jansen, gazeteye bu fikrin aklına Sarah Everard cinayetinin ardından geldiğini ifade etti.

Mart ayında 33 yaşındaki Sarah Everard, bir polis memuru tarafından sahte bir suçlamayla kelepçelenmiş, kaçırılmış, tecavüze uğramış ve vahşice öldürülmüştü.

Polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırılsa da bu olay, İngiltere'deki polis teşkilatı içinde kadına yönelik şiddete eğilimli polis memurları hakkında gereken önlemlerin alınmadığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da son dönemde meydana gelen kadın cinayetleri, ülkede kadına yönelik "şiddet salgını" yaşandığı uyarılarına neden oldu.

Londra'da 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Sabina Nessa'nın geçen ay bir arkadaşıyla buluşmaya giderken parkta öldürülmesinin ardından Belediye Başkanı Sadiq Khan, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti "salgın" olarak nitelendirdi ve "kadın düşmanlığının" cezai suç kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

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