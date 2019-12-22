İngiltere'de Noel kartında, Çin hapishanesinden "zorla çalıştırılma" mesajı çıktı

LONDRA (AA) - İngiltere’de 6 yaşında bir kız çocuğunun Noel kartında bulduğu mesaj, kartın üretildiği Çin Halk Cumhuriyeti’nde yabancı mahkumların zorla çalıştırdığını ortaya çıkardı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Londra’nın güneyindeki Tooting semtinde yaşayan Florence Widdicombe, bir perakende zincirinden satın alınan Noel kartlarından birinin önceden doldurulmuş olduğunu gördü.

Kartta, "Biz Çin'de Shanghai Qingpu hapishanesindeki yabancı mahkumlarız. İrademiz dışında çalışmaya zorlanıyoruz. Lütfen bize yardım edin ve insan hakları örgütlerini uyarın." yazılı mesaj fark edildi.

Kartta, daha önce bu hapishanede 2 yıl yatmış İngiliz gazeteci Peter Humphrey’in de irtibata geçilmesi gereken kişi olarak belirtildiği kaydedildi.

Olay, mesajın doğruluğundan bir süre emin olamayan Widdicombe ailesinin yine de Humphrey ile temasa geçmesinin ardından ortaya çıktı.

Noel kartlarının İngiliz perakende zinciri için Shanghai Qingpu hapishanesine 100 kilometre mesafedeki Zheijiang Yunguang matbaasında basıldığı anlaşılırken, perakende zinciri kartların satışını durdurdu ve ilgili matbaada kart üretimini askıya aldığını açıkladı.