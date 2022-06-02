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İngiltere'de Platin Jübile heyecanı: Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı 4 gün boyunca birçok etkinlikle kutlanacak

02.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtta 70. yılı kapsamında Platin Jübile kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil başladı. Ülke çapında halka açık çeşitli etkinlikler ve sokak partileri düzenlenecek.

İngiltere'de Platin Jübile heyecanı: Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı 4 gün boyunca birçok etkinlikle kutlanacak

Dört gün boyunca ülke çapında halka açık çeşitli etkinlikler ve sokak partileri düzenlenecek.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta 70 yılını tamamlayan ilk kişi olmuş ve Platin Jübilesini bu yıl 6 Şubat'ta kutlamıştı.

  1. Elizabeth Jübile mesajında, kutlama etkinliklerini düzenleyenlere teşekkür etti ve "birçok mutlu anı" yaratılacağını söyledi.

Kraliçe, "Bana gösterilen iyi niyetten ilham almaya devam ediyorum ve önümüzdeki günlerin, geleceğe güven ve şevkle bakarken son 70 yılda başarılanları düşünmek için bir fırsat sunmasını umuyorum" dedi.

Platin Jübile kutlamaları öncesi Kraliçe'nin resmi bir fotoğrafı da yayımlandı.

Ranald Mackechnie tarafından çekilen portre, bu yılın başlarında Windsor Kalesi'nde çekildi.

Kraliçe 2. Elizabeth

Perşembe günü geçit töreni ile başlayıp Pazar günü Londra'da yapılacak Jübile Gösterisi ile sona erecek bir dizi resmi etkinlik de düzenlenecek.

Hareket sorunları yaşayan ve son zamanlarda birçok etkinliğe katılımını iptal eden 96 yaşındaki Kraliçe'nin, Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonunda gösteriyi izlemesi bekleniyor.

Şu anda ABD'de yaşayan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Megan Markle geçit törenini izleyecek, ancak balkonda görünmeyecekler.

Kraliçe'nin, ABD'deki bir cinsel saldırı davası nedeniyle kraliyet unvanları iade edilen oğlu Prens Andrew da törende yer almayacak.

Kraliyet Ailesi en son 2019'da Buckingham Sarayı balkonuna toplu halde çıktığında Prens Harry, eşi Meghan Markle ve Prens Andrew da vardı.

Bu akşam Kraliçe için İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta ve İngiliz Uluslar Topluluğu'na mensup ülkelerde 3000 fener yakılacak.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin ana Jübile fenerini özel törenle Windsor Kalesi'nde yakacağını açıkladı.

Perşembe günü ayrıca Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi BBC'de uzun yıllardır yayınlanan EastEnders adlı dizide yer alacak ve oradaki sokak partisine katılacak.

Kraliçe'nin 2012'deki 60. yıl kutlamaları

Cumartesi günü Buckingham Sarayı önünde Diana Ross, George Ezra, Alicia Keys ve Nile Rodgers 22 bin izleyicinin canlı ve televizyonları başında da milyonlarca kişinin izleyeceği bir konser verecek.

Prens Charles ve oğlu Prens William, konserde Kraliçe'ye saygı konuşmayı yapacak.

Pazar günü ülke çapında sokak partileri düzenlenecek ve Büyük Jübile Yemeği adıyla 85 bini aşkın sofra kurulacak.

Jübile etkinlikleri Pazar günü Londra sokaklarında geçit töreni kapsamında 6000 performans ve 200'e yakın ünlünün katılacağı etkinliklerle sona erecek.

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