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İngiltere’de savaş uçağının sonik patlaması paniğe neden oldu

12.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçağının sivil bir uçağa eşlik ettiği sırada ses duvarını aşarak sonik patlama yapması başkent Londra’da ve çevre kentlerde paniğe neden oldu.İngiltere’ye Almanya’dan gelen özel bir uçağın kule ile bağlantısının kesilmesi üzerine Lincolnshire’daki Coningsby’den kalkan Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait 2 Typhoon tipi savaş uçağı havalandı.

İngiltere’de Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçağının sivil bir uçağa eşlik ettiği sırada ses duvarını aşarak sonik patlama yapması başkent Londra’da ve çevre kentlerde paniğe neden oldu.

İngiltere’ye Almanya’dan gelen özel bir uçağın kule ile bağlantısının kesilmesi üzerine Lincolnshire’daki Coningsby’den kalkan Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait 2 Typhoon tipi savaş uçağı havalandı. Savaş uçakları, kule ile bağlantısı kesilen uçağa başkent Londra’daki Stansted Havaalanı’na kadar eşlik etti.

Savaş uçakları, uçağın yanına gitmek üzere havalandıkları sırada ses bariyerini aşarak, sonik patlama yaptı. Patlama sesi başkent ve Cambridge’te duyulması üzerine paniğe neden oldu.

RAF Sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “RAF, Quick Reaction Alert Typhoon uçağının bu öğleden sonra RAF Coningsby’den, iletişimi kaybeden bir sivil uçağı durdurmak için havalandı” dedi.

Savaş uçaklarına operasyonel nedenlerden dolayı süpersonik hızda geçiş yapma yetkisi verildiği belirtildi.

Essex’ten Javelin Sam isimli bir vatandaş ise, sosyal medya üzerinden sonik patlamanın ne kadar gürültülü olduğunu gösteren kapı ziline ait kamera kaydını paylaştı.

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