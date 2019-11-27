İngiltere'de seçimlerle ülkenin göç politikası değişecek

Parti ayrıca Ulusal Sağlık Hizmetlerinden teklif alan ve iyi derecede İngilizce bilen nitelikli doktor, hemşire ve araştırmacılar için de yeni bir vize türü oluşturma sözü veriyor.

Muhafazakarlar böylece sadece ihtiyaç duyulan alanlardaki yetenekli göçmenlerin ülkeye gelebileceğini ve toplam göçmen sayısının ise azalacağını savunuyor.

Puanlar; yaş, İngilizce seviyesi ve iş tecrübesine göre verilecek. Bu program, yetenekli göçmenlere iş teklifi almadan ülkeye gelme imkanı sağlarken, kimin kabul edileceği konusunda kontrol de tamamen hükümette olacak.

Buna göre, göçte ülkede ihtiyaç duyulan iş gücünün giderilmesine odaklanılacak. Açık olan iş kollarında çalışmak için ülkeye gelmek isteyenler, bir puan sistemine tabi tutulacak.

LONDRA (AA) - HASAN ESEN - İngiltere'de erken genel seçimlere iki hafta kala hangi parti kazanırsa kazansın ülkenin göç politikasında ciddi değişiklikler görülecek.

Brexit öncesi İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının hakları korunurken, Brexit sonrası gelecek diğer ülke vatandaşlarıyla aynı şartlara tabi tutulacak. Brexit sonrası İngiltere'ye gelip yerleşen AB vatandaşları ancak 5 yıl çalıştıktan sonra işsizlik, konut ve çocuk yardımı alabilecek.

Yeni göçmenler, sağlık sisteminden faydalanmadan önce ödeme yapmak zorunda kalacak. Mevsimlik tarım işçileri için ise bir kota sistemi hazırlanacak.

- İşçi Partisi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise "insancıl bir göç sistemi" kuracağı ve "düşmanca ortama" son vereceği vaadinde bulunuyor.

Açıklanan bildiriye göre, İşçi Partisi hem insan haklarına dayanan hem de ekonomi ve kamu hizmetleri için gerekli beceri ve iş gücü eksikliğini karşılamaya odaklanan bir sistem kuracak.

Brexit sonrası hareket serbestisi korunacak, hatta genişletilecek. İngiltere'deki tüm AB vatandaşlarına ülkede yaşama ve çalışmaya devam etme hakkı tanınacak.

Puan temelli göç politikasına da karşı çıkan parti, göçmenler dahil tüm işçilerin sömürülmesini durdurmak için iş gücü piyasasını düzenleyecek. Ayrıca ülkede kalma hakkı olanların yakınlarının sınır dışı edilmesi önlenirken, aile birleşimi hakkı AB vatandaşı olmayanlara da tanınacak. İşçi Partisi, iki sınır dışı etme merkezini de kapatacak.