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İngiltere'de Suriyeli mülteci çocuğa saldırıda takipsizlik kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

Polis sözcüsü: "Savcılık, ırkçılık suçlamasına ilişkin yeterli delil bulamadı ve faile adi saldırıdan dolayı uyarı cezası verildi" - 16 yaşındaki failin saldırıdan önce sosyal medyada ırkçı paylaşımlar yaptığı biliniyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de savcılık, Suriyeli mülteci bir çocuğa yönelik saldırıda ırkçılık suçlamasına ilişkin takipsizlik kararı verdi.

İngiliz basınına göre, savcılık ekim ayında Cemal adlı Suriyeli öğrencinin aynı okuldaki başka bir öğrencinin saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Olayı şikayet üzerine önce adi bir vaka olarak ele alan polis, ancak daha sonra elde ettiği delillerle beraber ırkçılığın saldırıda bir etken olup olmadığına ilişkin de soruşturma yürüterek savcılığa sundu.

Ancak bir polis sözcüsü, savcılığın ırkçılık suçlamasına ilişkin yeterli delil bulamadığı ve faile adi saldırıdan dolayı uyarı cezası verildiğini söyledi. Ayrıca, çocuk ve ailesinin de sonuca ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

- Irkçı paylaşımlar yapmıştı

Savcılık, ırkçılık suçlamasına ilişkin yeterli delil olmadığını belirtse de 16 yaşındaki saldırganın olaydan önce İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin eski başkanı Tommy Robinson ile diğer aşırı sağcı grupların Facebook'taki gönderilerini paylaştığı biliniyor.

- 2016'da da Suriye'yi terk etmişlerdi

Cemal ve ailesi, 2016'da Suriye'yi terk edip önce Lübnan'daki kamplarda kalmış, ardından İngiltere'ye kabul edilmiş ve ülkenin kuzeyindeki Huddersfield'e yerleştirilmişti.

Ekim ayında sosyal medyada yayılan bir videoda, yere yıkıldığı ve boğmakla tehdit edilerek ağzına su döküldüğü görülen Cemal, bir daha aynı okula gidemezken, başka bir videoda da kız kardeşi Farah'ın benzer saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Olay medyada geniş bir şekilde yer alıp tepki çekerken, Cemal ve ailesi daha sonra Huddersfield'i terk ederek başka bir kente yerleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırkçılık ingiltere saldırı

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