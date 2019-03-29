HABER

"İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

Elysee Sarayı: - "İngiltere'nin acilen alternatif plan sunması gerekiyor. Bu yapılmazsa, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor"

PARİS (AA) - Fransa, İngiliz Parlamentosunun, Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının muhtemel göründüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin acilen alternatif plan sunması gerekiyor. Bu yapılmazsa, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor." ifadelerini kullanıldı.

İngiliz Parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetmişti. Bunun üzerine, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıklamıştı.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Londra'da Brexit yandaşı gösteriLondra'da Brexit yandaşı gösteri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Brexit Fransa ingiltere

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındı

Mine Koraş gözaltına alındı!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.