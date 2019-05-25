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İnişe geçen uçağa leylek çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

MUŞ'tan gelen yolcu uçağına, Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na iniş yapacağı sırada leylek çarptı.

İnişe geçen uçağa leylek çarptı

YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA)- MUŞ'tan gelen yolcu uçağına, Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na iniş yapacağı sırada leylek çarptı. Sorunsuz inişini tamamlayan uçak, İstanbul'dan gelen teknisyenlerin bakımının ardından yeniden havalandı.
Dün akşam saat 18.35'te 128 yolsusuyla Muş'tan gelen THY7359 sefer sayılı Anadolu Jet'e ait yolcu uçağına, Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na inişe geçtiği sırada leylek çarptı. Önce burun ardından kanat kısmına çarpan leyleğe rağmen uçak, piste başarılı iniş gerçekleştirdi.
Daha sonra İstanbul'dan Türk Hava Yolları'nın teknisyen ekibi gelerek, uçağın burun ve kanat bölümünü inceledi. Teknik heyetin onay vermesinin ardından uçak, Yenişehir Havalimanı'ndan 111 yolcusunu alarak, Ankara'ya hareket etti.

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İnişe geçen uçağa leylek çarptıİnişe geçen uçağa leylek çarptı

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