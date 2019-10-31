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İnmemiş testis ciddi sorunlara yol açabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.

İnmemiş testis ciddi sorunlara yol açabilir

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Koçyiğit, çocuklarda inmemiş testis sorunu hakkında önemli bilgiler verdi.
Anne karnındaki bebekte ilk 3 ayda testisin bebeğin karnının içinde olduğunu ve 7’nci ayda normal yerine yani torbaya indiğini aktaran Koçyiğit, bazı nedenlerle testisin normal yerine yerleşmemesi durumuna inmemiş testis dendiğini söyledi. İnmemiş testisin görülme sıklığının prematüre bebeklerde yüzde 30 oranlarında daha sık görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Cengiz Koçyiğit, erken doğan çocuklarda ilk 6 ay içinde testisin yerine yerleşmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. Çocuklarda inmemiş testis sorunun tespitinde ailelere önemli görevler düştüğünü belirten Op. Dr. Koçyiğit, yeni doğan bebeğin testislerinin kontrol edilerek, her ikisinin torbada ele gelip gelmediğine, testislerin yerinde olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Dr. Koçyiğit, böyle bir durumdan şüphelenen ailelerin en kısa sürede doktora gitmesi gerektiğini kaydetti. Bazen muayene sırasında kasılma nedeniyle testislerin yukarı çıktığını ve torbada bulunamayabileceğini de sözlerine ekleyen Dr. Koçyiğit, testisin yerinde olup olmadığının anlaşılabilmesi için birkaç kere kontrol gerekebileceğini de sözlerine ekledi.
1 YAŞINA KADAR BEKLENMELİ
İnip çıkan bir tip testis türünün de olduğunu dile getiren Dr. Koçyiğit halk arasında “Utangaç Testis” denen türde testisin zamanla torbaya kendiliğinden yerleştiğini belirtti. İnmemiş testis sorunun çözülmediği takdirde başta kısırlık olmak üzere, penis tümörleri ve daha pek çok hastalığa neden olabileceğini dile getiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Koçyiğit, inmemiş testis sorunun en doğru ve etkili çözümünün ameliyat olduğunu kaydetti. 1 yaşından itibaren bu ameliyatı önerdiklerini ifade eden Op. Dr. Koçyiğit, “1 yaş öncesinde testislerin düşük bir olasılık da olsa yerine yerleşmesi söz konusu olduğundan ameliyat önermiyoruz” diye konuştu.
KISIRLIK YAŞAYABİLİR
Ameliyatın genel anestezi ile yapıldığını aktaran Op. Dr. Koçyiğit, şunları söyledi:
“Ameliyatın süresi yarım saat ile 45 dakika arasındadır, anestezi risk faktörü her ameliyatta olduğu gibi bunda da var, mikrop kapma riski yine olabilir. Günü birlik ameliyat sonrasında hasta akşam da çıkabilir 1 gün de yatabilir. 1 hafta sonra dikişler alınır. Ameliyat sonrasında çocuğun 3 gün yatmasında yarar var, ameliyat sonrasında bazı hastalarda testisler gelişmez hatta yüzde 5 oranında küçülüp kaybolabilir. Bu nedenle ameliyattan 1 ay, 6 ay ve 1 yıl sonra hastayı kontrole çağırıyoruz, testis küçülürse bunu almamız gerekir, küçülen testisi almazsak diğer testisi de etkileyerek kısırlığa neden olabilir.”
Op. Dr. Koçyiğit, testisin hiç olmaması durumunda protez yerleştirilerek kozmetik amaçlı bir çözüm sunulabildiğini de sözlerine ekledi.

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