İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde gösterdiği başarılı çalışmalarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde karaciğer nakli ameliyatlarının 2002'de başladığını hatırlatarak merkezin, 2008'den günümüze kadar Avrupa ve Türkiye'de en fazla karaciğer nakli yapan merkez olduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi bünyesinde 2011'de Karaciğer Nakli Enstitüsü kurulduğunu, karaciğer nakilleriyle ilgili bilimsel çalışmaların ve karaciğer nakillerinin yapıldığı modern bir enstitüsü binası ve Karaciğer Nakli Hastanesine 2016'da kavuştuklarını anlatan Kızılay, hastanede 152 hasta yatağı, 12 ameliyathane, transplantasyon radyolojisi ve endoskopi-ERCP ünitesi ile 5 poliklinik yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsünde, karaciğer naklinin dışında ileri hepatobiliyer cerrahi, böbrek nakli, ince bağırsak nakli ve pankreas nakilleri de gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti: