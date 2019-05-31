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İnönü Üniversitesi "karaciğer nakliyle" Guinness yolunda

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde gösterdiği başarılı çalışmalar sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "12 Haziran Çarşamba günü 5 canlı vericili karaciğer naklini, 5 alıcı 5 verici olmak üzere aynı anda 10 ameliyathanede elektif olarak sabah 08.00'de başlayıp akşam saatlerinde bitirmeyi ve bu işlemi Guinness Rekorlar'a sunmayı planladık" - "12 Haziran'da yapmayı planladığımız dünyada ilk olacak bu önemli çalışmanın video kayıtları ve diğer verileri şahitler huzurunda kayıt altına alınacak ve Guiness Rekorlar'a sunulacaktır"

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde gösterdiği başarılı çalışmalarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde karaciğer nakli ameliyatlarının 2002'de başladığını hatırlatarak merkezin, 2008'den günümüze kadar Avrupa ve Türkiye'de en fazla karaciğer nakli yapan merkez olduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi bünyesinde 2011'de Karaciğer Nakli Enstitüsü kurulduğunu, karaciğer nakilleriyle ilgili bilimsel çalışmaların ve karaciğer nakillerinin yapıldığı modern bir enstitüsü binası ve Karaciğer Nakli Hastanesine 2016'da kavuştuklarını anlatan Kızılay, hastanede 152 hasta yatağı, 12 ameliyathane, transplantasyon radyolojisi ve endoskopi-ERCP ünitesi ile 5 poliklinik yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsünde, karaciğer naklinin dışında ileri hepatobiliyer cerrahi, böbrek nakli, ince bağırsak nakli ve pankreas nakilleri de gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Enstitümüzde bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer nakli yapılmıştır. Geçen yıl 26 Haziran tarihinde aynı saatte sabah 08.00'de başlayıp akşam saat 18.00'de bitirerek planlı 3 canlı vericili karaciğer naklini eş zamanlı olarak Uluslararası Sempozyum'da başarıyla gerçekleştirdik. Guinness'e başvurma fikri bu operasyonlardan sonra bizde çağrışım yaptı. Bu arada dünyada başka bir merkezde aynı anda elektif koşullarda 3 canlı vericili karaciğer nakli operasyonunun yapılmadığını biliyorduk. 12 Haziran Çarşamba günü 5 canlı vericili karaciğer naklini, 5 alıcı 5 verici olmak üzere aynı anda 10 ameliyathanede elektif olarak, sabah 08.00'de başlayıp akşam saatlerinde bitirmeyi ve bu işlemi Guinness Rekorlar'a sunmayı planladık. Buradaki amacımız, aynı gün içerisinde aynı anda 5 karaciğer nakline acil olarak gereksinim duyan hastalara hitap edebilecek fiziki koşullar, tıbbi teçhizat ve hekim-hemşire-personele sahip bir enstitü olduğumuzu göstermektir. 12 Haziran'da yapmayı planladığımız dünyada ilk olacak bu önemli çalışmanın video kayıtları ve diğer verileri şahitler huzurunda kayıt altına alınacak ve Guiness Rekorlar'a sunulacaktır."

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