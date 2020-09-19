HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnşaata çıkan yangın korkuttu

İnşaata çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir inşaatta izolasyon malzemesinin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, yangın, Şanlıurfa - Akçakale yolunun eski havaalanı bölgesinde devam bir inşaatta meydana geldi.

Şanlıurfa’da bir inşaatta izolasyon malzemesinin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Şanlıurfa - Akçakale yolunun eski havaalanı bölgesinde devam bir inşaatta meydana geldi. Çalışanların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında inşaatta kullanılan bir miktar izolasyon malzemesi kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir? Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
Fuhuş için anlaşıp buluştuğu kişi trans birey çıkınca, bıçakladı
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Daria Kyryliuk koronavirüse yakalandı
Çeşme'de darp iddiasıyla gündeme gelmişti! Koronavirüse yakalandı
İstanbullular dikkat! Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.