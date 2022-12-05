İnşaatı başlıyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak: "21'inci yüzyılın büyük bilimsel projelerinden biri"

Uzaylıları uzun yıllardan beri arıyoruz ve bu arayışımızda bize en çok radyo teleskopları yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanında çeşitli büyüklüklerdeki bu tesislerde hem astrofizikteki en büyük sorulara cevap aranıyor, hem de uzaylılar hakkında ipuçları yakalanmaya çalışılıyor. 21'inci yüzyılın büyük bilimsel projelerinden biri olarak nitelendirilen radyo teleskop projesi Square Kilometre Array (Kilometre Kare Dizisi - SKA) için ise her şey bugün başlıyor.

UZAYLILARI ARAYACAK SKA İÇİN BÜYÜK GÜN BUGÜN!

BBC'nin haberine göre SKA'nın bugün inşaat aşamasına başlanıyor. SKA, 2028'de tamamlandığında dünyanın en büyük radyo teleskopu olacak. Güney Afrika ve Avustralya'ya bölünmüş, merkezi İngiltere'de bulunan tesis, astrofizikteki en büyük soruları ele alacak. Öyle ki Einstein'ın teorilerinin en hassas testlerini yapacak ve hatta uzaylıları arayacak.

Square Kilometre Array Organizasyonu genel müdürü Prof. Phil Diamond, "Bu, 30 yıllık bir yolculuktu. İlk 10 yıl konseptleri ve fikirleri geliştirmekle geçti. İkinci 10 yıl ise teknoloji geliştirme çalışmaları için harcandı. Son on yıl ise detaylı tasarım, bölgenin güvenliğini ve hükümetlerin bir anlaşma örgütü (SKAO) kurmayı kabul etmelerini sağlamak ve başlangıç için gerekli fonları sağlamakla ilgiliydi" diye konuştu.

BENZERSİZ BİR HASSASİYET VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Teleskopun ilk mimarisi, 200 kadar parabolik anten ile Noel ağaçlarına benzeyen 131 bin çift kutuplu anten içerecek. Amaç ise yüzbinlerce metrekarelik etkili bir toplama alanı oluşturmak. Bu, SKA'ya gökyüzündeki hedefleri incelerken benzersiz bir hassasiyet ve çözünürlük sağlayacak. Sistem, kabaca 50 megahertz ile 25 gigahertz arasında bir frekans aralığında çalışacak. Dalga boyu açısından, bu santimetre ile metre aralığında.

Bunun, teleskopun, Büyük Patlama'dan sonraki ilk birkaç yüz milyon yılda yayılan sinyaller de dahil olmak üzere, Dünya'dan milyarlarca ışıkyılı uzaklıktaki kozmik kaynaklardan gelen çok zayıf radyo sinyallerini tespit etmesini sağlaması gerekiyor.

"ASTRONOMİNİN PEK ÇOK ALANINA KATKIDA BULUNACAK"

SKA'nın büyük görevlerinden biri, Evrendeki en bol element olan hidrojenin tüm tarihinin izini sürmek olacak. Gözlemevinin bilim operasyonları başkanı Dr. Shari Breen ise, "SKA astronominin pek çok alanına katkıda bulunacak. Bunlardan biri, tespit edilmiş olan bu 'hızlı radyo patlamaları' olabilir. Bu şeyler, saniyenin çok küçük bir bölümünde Güneşimizden tüm bir yıllık enerjiye eşdeğer enerji çıkarıyor ve bunların ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu nasıl oluyor? mümkün mü? Umarım SKA'nın bir yanıtı olur." ifadelerini kullandı.

