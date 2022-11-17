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Tek kelimeyle olağanüstü! James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki 'Kum Saati'ni görüntüledi

17.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzayın derinliklerindeki gözümüz olan James Webb Uzay Teleskobu, bu kez uzaydaki 'Kum Saati'ni yakaladı. Webb teleskobu, L1527 adlı kara bir bulutun görüntüsü ve çekirdeğindeki bir protoyıldızdan yayılan ışığı yakaladı. Önyıldızın yaydığı ışığa şeklinden dolayı kum saati adı verilirken, Webb'in kaydettiği kare ise tek kelimeyle olağanüstü bir görsel şölen sundu.

Tek kelimeyle olağanüstü! James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki 'Kum Saati'ni görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki gözümüz olmaya devam ediyor. Geçmişimize ışık tutacak olan Webb teleskobu yakaladığı birçok kareyle şimdiden ağızlarımızı açık bıraktı. Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu olan James Webb Teleskobu yakaladığı son bir görüntüyle ise adeta görsel bir şölen sundu. James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son görüntüyü ise ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) paylaştı.

JAMES WEBB'TEN 'KUM SAATİ' KARESİ

James Webb yakaladığı son karede L1527 adlı kara bir bulutun görüntüsü ve çekirdeğindeki yaklaşık 100 bin yaşındaki "henüz çok genç olan" protoyıldızdan (önyıldız) yayılan ışığı yakalamayı başardı. L1527'nin Dünya'dan yaklaşık 460 ışıkyılı uzaklıkta olduğunu ve 0,3 ışıkyılı genişlikte uzandığını belirtelim.

NASA2

James Webb görüntüledi! Büyüleyici James Webb görüntüledi! Büyüleyici

PEKİ NEDEN ADI 'KUM SAATİ'?

Bu önyıldızın yaydığı ışığın şeklinden kaynaklı. Yani, önyıldızın yaydığı ışığa şeklinden dolayı kum saati adı verilmekte.


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uzay James Webb Uzay Teleskobu kum saati

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