Tek kelimeyle olağanüstü! James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki 'Kum Saati'ni görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki gözümüz olmaya devam ediyor. Geçmişimize ışık tutacak olan Webb teleskobu yakaladığı birçok kareyle şimdiden ağızlarımızı açık bıraktı. Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu olan James Webb Teleskobu yakaladığı son bir görüntüyle ise adeta görsel bir şölen sundu. James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son görüntüyü ise ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) paylaştı.

James Webb yakaladığı son karede L1527 adlı kara bir bulutun görüntüsü ve çekirdeğindeki yaklaşık 100 bin yaşındaki "henüz çok genç olan" protoyıldızdan (önyıldız) yayılan ışığı yakalamayı başardı. L1527'nin Dünya'dan yaklaşık 460 ışıkyılı uzaklıkta olduğunu ve 0,3 ışıkyılı genişlikte uzandığını belirtelim.

Bu önyıldızın yaydığı ışığın şeklinden kaynaklı. Yani, önyıldızın yaydığı ışığa şeklinden dolayı kum saati adı verilmekte.

Countdown to a new star ⏳



Hidden in the neck of this “hourglass” of light are the very beginnings of a new star — a protostar. The clouds of dust and gas within this region are only visible in infrared light, the wavelengths that Webb specializes in: https://t.co/DtazblATMW pic.twitter.com/aGEEBO9BB8