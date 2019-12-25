İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde bir komisyon oluşturduklarını ifade eden Cirit, komisyonun faaliyetlerini yaklaşık 5 yıldır sürdürdüklerini ve çalışmaları kitaplaştırdıklarını kaydetti.

Cirit, Türkiye'de son 20 yılda kanunlarda yapılan değişikliklere işaret ederek, "Temel yasalarımızda yaptığımız değişikliklerle bireyi devletin önüne çektik. Birey haklarını önceledik. Bu konuda devrim niteliğinde çalışmalarımız oldu." diye konuştu.

Türk milletinin tarih boyunca insan haklarını gözettiğini belirten Cirit, buna rağmen bugün kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik birçok olumsuz olayın yaşandığını söyledi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Temel yasalarımızda yaptığımız değişikliklerle bireyi devletin önüne çektik. Birey haklarını önceledik. Bu konuda devrim niteliğinde çalışmalarımız oldu." dedi.

Cirit, yargının işleyişindeki bazı yapısal sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yapısal problemleri çözdüğümüz zaman hakim ve savcılara da yeterli eğitimi verdiğimiz zaman Türkiye daha iyi, daha adaletli bir ülke haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Adaletin etkili, şeffaf, hesap verebilir şekilde yönetimi konusunda tüm paydaşların sorumluluğu olduğuna işaret eden Cirit, toplantının adalet sisteminin iyileştirilmesine ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

- "Her kurumun üzerine düşeni yerine getirmesi elzemdir"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için sorunların giderilmesi ve hukuki reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, İnsan Hakları Eylem Planı'nın bilgi ve tecrübeler dikkate alınarak güncellenmesinin sadece yargı için değil ülke için de önem taşıdığını söyledi.

Danıştayın temel hak ve özgürlükler konusunda etkin bir yargılama ile idareye yol gösterdiğini anlatan Güngör, "Danıştay, insan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2013'te kurduğu İnsan Hakları Komisyonu aracılığıyla hak ve ihlallerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.