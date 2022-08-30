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İnsan kaçakçılarından skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...

30.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’ye kaçak göçmen sokan insan kaçakçıları, sosyal medyada skandal paylaşımlarda bulundu. Suriyeli insan kaçakçısı, Türkiye’ye kaçak göçmenleri sokarak kazandığı tomar tomar dolarları paylaştı. Pakistanlı insan kaçakçısı ise masada silah ve gerçek mermi ile video paylaştı.

Türkiye’ye kaçak yollardan göçmen sokan insan kaçakçılarının, TikTok’tan paylaştığı skandal görüntüler 'pes' dedirtti.

Suriyeli insan kaçakçısı, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Türk sınırını yasadışı yollarla geçen kaçak göçmenleri ve bu yolla kazandığı paraları gözler önüne serdi. Kaçakçının yayınladığı videoda, tomar tomar dolarlar, kadınlar ve silahlar sergilendi.

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Pakistanlı insan kaçakçısı ise Türk sınırından geçirdiği kaçakları gösterdi, sonra masaya silahını koyup video yayınladı. Silahın gerçek olduğunu ispat etmek için de şarjör içindeki gerçek mermileri kadraja soktu.

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Pakistanlı insan kaçakçısının Bitlis, Van ve İstanbul’dan attığı videolar dikkat çekti. İstanbul’da güzellik salonuna giden kaçakçı, Bitlis Tatvan’da araba sürerken video paylaştı. (Oda TV)

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Anahtar Kelimeler:
insan kaçakçılığı
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