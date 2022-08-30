İnsan kaçakçılarından skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...

Türkiye’ye kaçak yollardan göçmen sokan insan kaçakçılarının, TikTok’tan paylaştığı skandal görüntüler 'pes' dedirtti.

Suriyeli insan kaçakçısı, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Türk sınırını yasadışı yollarla geçen kaçak göçmenleri ve bu yolla kazandığı paraları gözler önüne serdi. Kaçakçının yayınladığı videoda, tomar tomar dolarlar, kadınlar ve silahlar sergilendi.

Pakistanlı insan kaçakçısı ise Türk sınırından geçirdiği kaçakları gösterdi, sonra masaya silahını koyup video yayınladı. Silahın gerçek olduğunu ispat etmek için de şarjör içindeki gerçek mermileri kadraja soktu.

Pakistanlı insan kaçakçısının Bitlis, Van ve İstanbul’dan attığı videolar dikkat çekti. İstanbul’da güzellik salonuna giden kaçakçı, Bitlis Tatvan’da araba sürerken video paylaştı. (Oda TV)



