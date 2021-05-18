İnsanlara küstü, tarlanın ortasındaki barakada tek başına yaşamayı seçti

Hayat hikâyesini anlatan Oğuz Coşkun, 13 yaşından itibaren sinemalarda çalışmaya başladı. Ardından ablaları ile birlikte bir süre yurt dışına çıktı. Askerden geldikten sonra müzikle uğraşmaya başlayan Coşkun, uzun süre düğün salonlarında org çaldı. Bu sırada evlenen ve 13 yıl evli kalan Oğuz Coşkun'un bu sürede bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra bu çocuğun kendisinden olmadığını öğrendiği iddia eden Oğuz Coşkun eşinden ayrıldı. Hayattan o günden sonra zevk almadığını ifade eden talihsiz adam, ailesi başta olmak üzere tüm çevresinden uzaklaştı. O günden sonra farklı yerlerde kalan Coşkun, kendisine getirilen yardımlarla hayatını sürdürüyor. Ev kirasını ödeme gücü olmadığından bir tarla ortasında bulunan barakaya yerleşen 62 yaşındaki adam, emanet bulduğu bisiklet ile şehir merkezine zaman zaman geliyor. İnsanlardan uzak olduğu sürede mutlu olduğunu belirten Coşkun, doğanın insana huzur verdiğini ifade ediyor.

"İNSANLARDAN UZAKTA YAŞAMAKTAN MEMNUNUM"

Herhangi bir akrabası ve yakını olmayan, insanlara güvenini kaybedip tek başına yaşama kararı veren Oğuz Coşkun, “Yaşantım bomboş, hayattan zevk almıyorum. Yarınımdan umutlu da değilim. Yaşamaktan da zevk almıyorum. İnsanlardan uzakta, tarlanın ortasında yaşamaktan çok memnunum. İnsanlardan uzak olmak çok hoşuma gidiyor. Akrabam, çocuğum, annem, babam, bacım yok, hiç kimsem yok. Gelirim yok, etraftan sadaka veriyorlar. Fitrelerini ve sadakalarını veriyorlar. İnsanlardan uzakta yaşadığım için çok mutluyum” diyor.