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"İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Hukuk kitabı okuyarak hukukçu olunacağını düşünenler yanılır. Hukuk, merkezine insanı koyan bir meslektir, insanlığını unutandan hukukçu olmaz" - "Uluslararası Barolar Birliği'nin toplantısından geliyorum, orada genel kurulda da söylediğim şu; 'Benden bugünü kötüleyen, eleştiren bir konuşma yapmamı beklerken dünü methetmemi istiyorsunuz. Ben dünü, çete oluşumunu, dünün FETÖ oluşumunu size aklayacak tek cümle etmem.' dedim"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Hukuk kitabı okuyarak hukukçu olunacağını düşünenler yanılır. Hukuk, merkezine insanı koyan bir meslektir, insanlığını unutandan hukukçu olmaz." dedi.

Feyzioğlu, Düzce Adliyesi karşısında bulunan Düzce Barosu'nun yeni hizmet binasının açılış törenindeki konuşmada, binanın yapımında büyük zorluk çekildiğini anlattı.

Binayı sadece avukatların kullanmaması gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Burada sanatsal faaliyetler olmalı. Burada sergiler açılmalı, konserler verilmeli. Küçük tiyatro oyunları oynanmalı, şiir geceleri düzenlenmeli, mesleki faaliyetler yapılmalıdır. Ben hep söylerim, bir hukukçunun, hukukçu olmasını sağlayan okuduğu hukuk kitapları değildir. Hukuk kitabı okumadan zaten hukukçu olunmaz ama hukuk kitabı okuyarak hukukçu olunacağını düşünenler yanılır. Hukuk, merkezine insanı koyan bir meslektir, insanlığını unutandan hukukçu olmaz." diye konuştu.

Roma'da düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı'na katıldığını hatırlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası Barolar Birliği'nin toplantısından geliyorum, orada genel kurulda da söylediğim şu; 'Benden bugünü kötüleyen, eleştiren bir konuşma yapmamı beklerken, dünü methetmemi istiyorsunuz. Ben dünü, çete oluşumunu, dünün FETÖ oluşumunu size aklayacak tek cümle etmem.' dedim. Hiç kimse bana bunu söyletemez, hiç kimse bana kumpas davalarını, FETÖ çetesinin öldürdüğü, kahrettiği insanların acısını unutturamaz. Ama bu güne ilişkin taleplerimizi, yanlışları kuşkusuz söyleyeceğiz. Söylerken amacımız yapıcı olmak."

Metin Feyzioğlu, FETÖ ile etkin mücadele ettiklerini belirterek, "Bize hiç kimse FETÖ'nün bu memlekete yaptıklarını unutturamaz, verdiğimiz mücadeleyi de hiç kimse bu millete unutturmaya kalkmasın." dedi.

Türkiye'deki baroların her zaman devletin yanında yer aldığını kaydeden Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Devlet ile hükümet ayrı şeylerdir. Siyasi iktidara, iktidardaki siyasi partiye oy verir, vermezsiniz. Ama devletin yanında olmak, devleti korumak, devlet çatısını taşımak vatan borcudur. Bu vatan borcunu yerine getirmeyenden ne milliyetçi olur ne sosyal demokrat olur ne muhafazakar olur, hiçbir şey olmaz. Vatandaş da olmaz, bu vatan borcudur. Bugünün tüm sorunlarını Allah'ın izniyle aşacağız. Karamsar tablo çizmenin kimseye faydası yok, gerçekleri görmemenin de faydası yok. Sorun var mıdır, vardı. Sorunları aşma gücümüz var mıdır, sorunları aşma gücümüz vardır."

Feyzioğlu ve Düzce Barosu Başkanı Azade Ay, konuşmaların ardından Düzce Barosu'na kayıtlı, meslekte 20-25 yılını dolduran avukatlara plaket verdi. Açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılışa, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile avukatlar ve davetliler katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
avukat Düzce FETÖ Hukukçu Metin Feyzioğlu

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