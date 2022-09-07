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Instagram'a 405 milyon euro ceza! Hesap gizliliği, telefon numaraları ve e-posta adresleri...

07.09.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen Instagram'a, İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından 405 milyon euro para cezası verildi. Gerekçe olarak ise Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) ihlal edilmesi gösterildi. Instagram'ın çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlaması da dahil olmak üzere, çocukların gizliliğini ihlal ettiği iddia ediliyor.

Instagram'a 405 milyon euro ceza! Hesap gizliliği, telefon numaraları ve e-posta adresleri...

Sosyal medya platformu Instagram, çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro para cezasına çarptırıldı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, "Nihai kararımızı geçen cuma günü aldık ve bu 405 milyon euroluk bir para cezasını içeriyor" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

SORUŞTURMA 2020'DE BAŞLADI

Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından 2020'nin eylül ayında, Instagram'a, reşit olmayan gençlerin hesap ayrıntılarını nasıl işlediğiyle ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İrlandalı yetkililerin gerçekleştirdiği soruşturmada, 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıların, e posta adresleri ve telefon numaraları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerin nasıl saklandığına odaklanıldı. Öte yandan hesabın gizlilik ayarları "özel" olarak ayarlanmadıkça, çocuk hesaplarının varsayılan olarak "genel" olarak ayarlanmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını da inceledi.

Instagram'a 405 milyon euro ceza!

"İTİRAZ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Instagram'ın ana şirketi Meta'dan bir sözcü yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Bu soruşturma, bir yıl önce güncellediğimiz eski ayarlara odaklandı ve o zamandan beri gençleri güvende ve bilgilerini gizli tutmaya yardımcı olmak için birçok yeni özellik yayınladık. 18 yaşın altındaki herkes, Instagram'a katıldığında hesabı otomatik olarak gizli olarak ayarlanır, böylece yalnızca tanıdıkları ne paylaştıklarını görebilir ve yetişkinler, onları takip etmeyen gençlere mesaj gönderemez. Soruşturmaları boyunca DPC ile irtibatta olmamıza rağmen, bu para cezasına katılmıyoruz ve buna itiraz etmeyi düşünüyoruz"

Konuyla alakalı detayların ilerleyen vakitlerde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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