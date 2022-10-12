Instagram akış yenilemedi hatası neden olur? Instagram akış yenilemedi hatası nasıl çözülür?

Instagram uygulamasının kullanıcı sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak ya da farklı sebepler nedeniyle uygulamada zaman zaman hatalar ile karşılaşılır. Bu hatalardan biri de akış yenilenemedi hatasıdır. Farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Instagram akış yenilenemedi hatası neden olur?

En sık karşılaşılan Instagram uygulaması sorunlarından biri akış yenilenemedi hatasıdır. Bir kullanıcı Instagram hesabının ana sayfasını yenilemek istediği zaman bu uyarı ile karşılaşabilir. Birden fazla sebep yüzünden yaşanabilen bir sorundur.

Öncelikle kullanıcının cihazının bağlı olduğu internet ağının kontrol edilmesi gerekir. Eğer internet bağlantısı zayıfsa ya da kesildiyse bu sorun yaşanabilir. Eğer sorun kullanıcı kaynaklı değilse Instagram'ın kendi içinde bir sorun ya da güncelleme yaşanıyor olabilir.

Instagram akış görünmüyorsa ne yapılır?

İlk yapılması gereken kullanılan cihazın bağlı olduğu internet ağını kontrol etmektir. Eğer sorun internet bağlantısı kaynaklı ise cihazdan başka uygulamalara giriş yapmak da mümkün olmayacaktır.

Ancak eğer kullanıcı diğer tüm internet ile çalışan uygulamalardaki hesaplarına ulaşabiliyor ama Instagram hesabında bu uyarıyı alıyorsa sorun Instagram kaynaklı olabilir. Instagram sisteminin çökmüş olması da olası nedenler arasındadır.

Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzelir?

Instagram kullanıcıları akış yenilenemedi hatası ile karşılaştığı zaman öncelikle sorunun kaynağını bulmalıdır. Cihazının bağlı olduğu internette bir problem yoksa sorun Instagram sunucularında olabilir.

Bu gibi durumlarda şu adımlar işe yarayabilir:

Instagram uygulamasını cihazdan tamamen kaldırmak ve yeniden yüklemek.

Telefonu, cihazı ve interneti kapatıp yeniden başlatmak.

Sorunu Instagram'a bildirmek ve dönüş beklemek.

Instagram akış yenilenemedi hatası çözümü nedir?

Sorun kullanıcının cihazından ya da internet bağlantısından kaynaklanmıyorsa birden fazla yol uygulanarak sorunu çözmek mümkün olabilir.

Bunun dışında Instagram ile iletişime geçmek ve sorunu bildirmek de bir yöntemdir. Instagram hesabındaki hesap ayarları menüsünden bu işlem yapılabilir. Adımlar şu şekildedir:

Sayfanın alt bölümündeki Yardım başlığı altındaki "Sorun Bildir" seçeneğine dokunulur.

Açılan bölüme yaşanan sorun yazılır ve şikâyet formu oluşturulur.

Oluşturulan form Instagrama gönderilir.



