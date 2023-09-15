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  4. Instagram Başkanı, Twitter (X) rakibi Threads'in iki yeni özelliğini duyurdu!

Instagram Başkanı, Twitter (X) rakibi Threads'in iki yeni özelliğini duyurdu!

15.09.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Threads, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in rakibi olarak gösteriliyordu. Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı duyuruda, Threads'in iki yeni özelliğini paylaştı.

Instagram Başkanı, Twitter (X) rakibi Threads'in iki yeni özelliğini duyurdu!

X'in takibi Threads'e yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Son olarak Instagram Başkanı Adam Mosseri, bir paylaşım yaptı ve Threads'in iki yeni özelliğini duyurdu.

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İŞTE THREADS'İN İKİ YENİ ÖZELLİĞİ

Buna göre, Threads'in mobil sürümünde kullanıcılar artık bildirimleri 24 saat boyunca açarak bir thread'i takip edebilecek. Ayrıca Threads'in web sürümünde de kullanıcılar artık diğer gönderilerden alıntı yapabilecek.

Instagram Başkanı Mosseri, yaptığı paylaşımda, "Bu hafta Threads'te kullanıma sunduğumuz iki yeni özellikten bahsedelim. Mobil için: artık bildirimleri 24 saat boyunca açarak bir thread'i takip edebilirsiniz. Web için: artık thread'inizdeki diğer gönderilerden alıntı yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Paylaşan: @mosseri
Threads'de gör


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