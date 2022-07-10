Instagram'da 2. ek hesap nasıl silinir? Instagram çoklu hesap ayırma ve silme adımları

Instagram çoklu hesap ayırma ve silme, Instagram’da 2. hesap nasıl silinir gibi konular sıkça araştırılıyor. Instagram’da birden fazla hesabı olan kullanıcılar, tüm hesaplarını birlikte yönetebiliyor. Bu özellik sayesinde şifre yazmaya, bir hesaptan çıkış yapıp yenisine girmeye gerek kalmadan direkt olarak geçiş yapılabiliyor. Bu özelliğin yanı sıra Instagram ek hesap silme işlemi de araştırılan konular arasında yer alıyor. Diğer hesabını silmek ya da çıkış yapmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
Instagram yeni güncelleme ile çoklu hesap kullanma imkanı sunmaya başladı. Birden fazla hesabı olan ve bu hesapları aktif olarak kullanan kişiler, kullanıcı adını ve şifreyi yeniden yazmadan hızlıca hesaplar arasında geçiş yapma şansı buluyor. Tüm hesapların kullanıcı adı ve şifreleri bir kere girildikten sonra tüm hesaplar istenirse birbirine bağlanabiliyor istenirse ayrı ayrı kullanılabiliyor.
Instagram çoklu hesap ayırma işlemi yapmak isteyen Instagram kullanıcıları için bu işlemi yapmak son derece basittir. Instagram çoklu hesap kaldırma için;
Yukarıda anlattığımız şekilde diğer hesaplarınızdan da çıkış yapabilirsiniz.
Instagram’a ek hesap bağlanabildikten sonra kullanıcılar bazen diğer hesaplarını silmek istemektedir. Instagram’a çoklu hesap eklemek nasıl kolaysa ek hesap silmek de o kadar kolaydır.
Instagram’da 2. ek hesap nasıl silinir?
Instagram'da 2. ek hesap silme işlemi Android ve iOS cihazlarda benzer şekilde gerçekleştirilir. Bunun için şu adımları uygulamanız yeterli olacaktır:
Yukarıdaki anlattığımız adımlarla çoklu hesaplardan çıkış yapabilirsiniz. Şimdi anlatacağımız yöntemlerle de hesaplarınızı geçici olarak ya da tamamen silebilirsiniz.
Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak için aşağıdaki linke tıklayın.
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/
Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için aşağıdaki linke tıklayın.
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/
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