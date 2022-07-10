Instagram'da 2. ek hesap nasıl silinir? Instagram çoklu hesap ayırma ve silme adımları

Instagram çoklu hesap ayırma ve silme, Instagram’da 2. hesap nasıl silinir gibi konular sıkça araştırılıyor. Instagram’da birden fazla hesabı olan kullanıcılar, tüm hesaplarını birlikte yönetebiliyor. Bu özellik sayesinde şifre yazmaya, bir hesaptan çıkış yapıp yenisine girmeye gerek kalmadan direkt olarak geçiş yapılabiliyor. Bu özelliğin yanı sıra Instagram ek hesap silme işlemi de araştırılan konular arasında yer alıyor. Diğer hesabını silmek ya da çıkış yapmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?

Instagram Ek Hesap Silme

Instagram yeni güncelleme ile çoklu hesap kullanma imkanı sunmaya başladı. Birden fazla hesabı olan ve bu hesapları aktif olarak kullanan kişiler, kullanıcı adını ve şifreyi yeniden yazmadan hızlıca hesaplar arasında geçiş yapma şansı buluyor. Tüm hesapların kullanıcı adı ve şifreleri bir kere girildikten sonra tüm hesaplar istenirse birbirine bağlanabiliyor istenirse ayrı ayrı kullanılabiliyor.

Instagram çoklu hesap ayırma işlemi yapmak isteyen Instagram kullanıcıları için bu işlemi yapmak son derece basittir. Instagram çoklu hesap kaldırma için;

Instagram profilinizin üst kısmında yer alan kullanıcı adına tıklayın ve çıkan listede silmek istediğiniz ek hesabı seçin.

Sağ üst kısımda yer alan üç çizgili kısma tıklayın.

Açılan pencereden “Ayarlar” sekmesine basın.

Bu sekmede en alt kısımda yer alan “Hesabından çıkış yap” butonuna tıklayarak hesaptan çıkış yapmış olursunuz.

Yukarıda anlattığımız şekilde diğer hesaplarınızdan da çıkış yapabilirsiniz.

Instagram Çoklu Hesap Silme

Instagram’a ek hesap bağlanabildikten sonra kullanıcılar bazen diğer hesaplarını silmek istemektedir. Instagram’a çoklu hesap eklemek nasıl kolaysa ek hesap silmek de o kadar kolaydır.

Instagram’da 2. ek hesap nasıl silinir?

Instagram'da 2. ek hesap silme işlemi Android ve iOS cihazlarda benzer şekilde gerçekleştirilir. Bunun için şu adımları uygulamanız yeterli olacaktır:

İlk olarak Android cihazınızdan Instagram uygulamasını açın.

Uygulamayı açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın.

“Ayarlar” bölümüne girin. Bu bölümde en altta yer alan “Hesaplar merkezi” kısmına tıklayarak hesap kaldırma ve silme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

iOS işletim sistemine sahip cihazlarda uygulamaya girdikten sonra çark işaretine tıklayın.

“Ayarlar” bölümünden “Bağlantılı hesaplar” kısmına tıklayın ve buradan kaldırmak veya silmek istediğiniz hesaba tıklayarak “Bağlantıyı kaldır” seçeneğine tıklamanız hesabın kaldırılması için yeterli olacaktır.

Yukarıdaki anlattığımız adımlarla çoklu hesaplardan çıkış yapabilirsiniz. Şimdi anlatacağımız yöntemlerle de hesaplarınızı geçici olarak ya da tamamen silebilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Hesabınıza giriş yapın. Ekranda çıkan Instagram’ın “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna yanıt verdikten sonra şifrenizi girin ve “Hesabı geçici olarak kapat” tuşuna basın.

Bu işlemden sonra, siz tekrar hesabınıza girene kadar hesabınızdaki fotoğraflar, yaptığınız yorumlar ve beğeniler geçici olarak gizlenecektir.

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Açılan sayfadaki “Hesabını neden silmek istiyorsun?” sorusuna cevap verdikten sonra şifrenizi yazın ve “Sil” butonuna basın.

Bu işlemin ardından hesabınıza 1 ay boyunca girmezseniz bütün bilgileriniz tamamen silinecektir. Ancak 1 ay içinde hesaba yeniden girerseniz Instagram hesabınız aktif olacaktır.



