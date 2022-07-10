HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram'da 2. ek hesap nasıl silinir? Instagram çoklu hesap ayırma ve silme adımları

Instagram'da 2. ek hesap nasıl silinir? Instagram çoklu hesap ayırma ve silme adımları

10.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçtikçe daha da popüler hale gelen ve milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, sunduğu yeni özelliklerle kullanıcıların beğenisi kazanmaya devam ediyor. Yeni güncellemeler sayesinde kullanıcıların uygulamada geçirdiği sürenin arttığı biliniyor. Instagram’ın kullanımını artıran bu yeni özelliklerinden biri de çoklu hesap kontrolündeki kolaylık oldu. Yapılan geliştirme sayesinde birden fazla hesabı olan kullanıcılar kolayca bir hesaptan diğerine geçebiliyor. Instagram çoklu hesap ayırma adımı.

Instagram'da 2. ek hesap nasıl silinir? Instagram çoklu hesap ayırma ve silme adımları

İçindekiler

  • Instagram Ek Hesap Silme
  • Instagram Çoklu Hesap Silme

Instagram çoklu hesap ayırma ve silme, Instagram’da 2. hesap nasıl silinir gibi konular sıkça araştırılıyor. Instagram’da birden fazla hesabı olan kullanıcılar, tüm hesaplarını birlikte yönetebiliyor. Bu özellik sayesinde şifre yazmaya, bir hesaptan çıkış yapıp yenisine girmeye gerek kalmadan direkt olarak geçiş yapılabiliyor. Bu özelliğin yanı sıra Instagram ek hesap silme işlemi de araştırılan konular arasında yer alıyor. Diğer hesabını silmek ya da çıkış yapmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?

Instagram Ek Hesap Silme

Instagram yeni güncelleme ile çoklu hesap kullanma imkanı sunmaya başladı. Birden fazla hesabı olan ve bu hesapları aktif olarak kullanan kişiler, kullanıcı adını ve şifreyi yeniden yazmadan hızlıca hesaplar arasında geçiş yapma şansı buluyor. Tüm hesapların kullanıcı adı ve şifreleri bir kere girildikten sonra tüm hesaplar istenirse birbirine bağlanabiliyor istenirse ayrı ayrı kullanılabiliyor.

Instagram çoklu hesap ayırma işlemi yapmak isteyen Instagram kullanıcıları için bu işlemi yapmak son derece basittir. Instagram çoklu hesap kaldırma için;

  • Instagram profilinizin üst kısmında yer alan kullanıcı adına tıklayın ve çıkan listede silmek istediğiniz ek hesabı seçin.
  • Sağ üst kısımda yer alan üç çizgili kısma tıklayın.
  • Açılan pencereden “Ayarlar” sekmesine basın.
  • Bu sekmede en alt kısımda yer alan “Hesabından çıkış yap” butonuna tıklayarak hesaptan çıkış yapmış olursunuz.

Yukarıda anlattığımız şekilde diğer hesaplarınızdan da çıkış yapabilirsiniz.

Instagram hikaye görenler gözükmüyor? Instagram'da hikayeme bakanlar neden görünmüyor?Instagram hikaye görenler gözükmüyor? Instagram'da hikayeme bakanlar neden görünmüyor?

Instagram Çoklu Hesap Silme

Instagram’a ek hesap bağlanabildikten sonra kullanıcılar bazen diğer hesaplarını silmek istemektedir. Instagram’a çoklu hesap eklemek nasıl kolaysa ek hesap silmek de o kadar kolaydır.

Instagram’da 2. ek hesap nasıl silinir?

Instagram'da 2. ek hesap silme işlemi Android ve iOS cihazlarda benzer şekilde gerçekleştirilir. Bunun için şu adımları uygulamanız yeterli olacaktır:

  • İlk olarak Android cihazınızdan Instagram uygulamasını açın.
  • Uygulamayı açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın.
  • “Ayarlar” bölümüne girin. Bu bölümde en altta yer alan “Hesaplar merkezi” kısmına tıklayarak hesap kaldırma ve silme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  • iOS işletim sistemine sahip cihazlarda uygulamaya girdikten sonra çark işaretine tıklayın.
  • “Ayarlar” bölümünden “Bağlantılı hesaplar” kısmına tıklayın ve buradan kaldırmak veya silmek istediğiniz hesaba tıklayarak “Bağlantıyı kaldır” seçeneğine tıklamanız hesabın kaldırılması için yeterli olacaktır.

Yukarıdaki anlattığımız adımlarla çoklu hesaplardan çıkış yapabilirsiniz. Şimdi anlatacağımız yöntemlerle de hesaplarınızı geçici olarak ya da tamamen silebilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

  • Hesabınıza giriş yapın. Ekranda çıkan Instagram’ın “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna yanıt verdikten sonra şifrenizi girin ve “Hesabı geçici olarak kapat” tuşuna basın.
  • Bu işlemden sonra, siz tekrar hesabınıza girene kadar hesabınızdaki fotoğraflar, yaptığınız yorumlar ve beğeniler geçici olarak gizlenecektir.
Instagram hesap dondurma linki 2022: Telefondan ve bilgisayardan Instagram hesap dondurma (geçici kapatma) nasıl yapılır?Instagram hesap dondurma linki 2022: Telefondan ve bilgisayardan Instagram hesap dondurma (geçici kapatma) nasıl yapılır?

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

  • Açılan sayfadaki “Hesabını neden silmek istiyorsun?” sorusuna cevap verdikten sonra şifrenizi yazın ve “Sil” butonuna basın.
  • Bu işlemin ardından hesabınıza 1 ay boyunca girmezseniz bütün bilgileriniz tamamen silinecektir. Ancak 1 ay içinde hesaba yeniden girerseniz Instagram hesabınız aktif olacaktır.
Instagram hesap silme, kalıcı kapatma yöntemi 2022: Bilgisayardan ve telefondan Instagram hesap silme nasıl yapılır?Instagram hesap silme, kalıcı kapatma yöntemi 2022: Bilgisayardan ve telefondan Instagram hesap silme nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendiBayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi
Banyoda hayatının şokunu yaşadı!Banyoda hayatının şokunu yaşadı!
Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Sarallar...Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Sarallar...
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi uyardı: Saat 22'ye kadar dikkat!

İstanbul Valisi uyardı: Saat 22'ye kadar dikkat!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

İlginizi Çekebilir

2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar

2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.