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İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 25 Mayıs 2022 İnstagram Feedback required hatası nedir? Feedback required hatası nasıl düzeltilir?

25.05.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnstagram çöktü mü? 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Feedback required hatası alan kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan "Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle" ibaresi ile karşı karşıya kalan kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki İnstagram çöktü mü? 25 Mayıs 2022 İnstagram Feedback required hatası nedir? Feedback required hatası nasıl düzeltilir? İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 25 Mayıs 2022 İnstagram Feedback required hatası nedir? Feedback required hatası nasıl düzeltilir?

İnstagram çöktü mü? 25 Mayıs Çarşamba çok sayıda kullanıcı, uygulamaya girdiklerinde feedback requied hatası aldıklarını Twitter'da yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Vatandaşlar internette; İnstagram çöktü mü? 25 Mayıs 2022 İnstagram Feedback required hatası nedir? Feedback requried hatası nasıl düzeltilir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Popüler sosyal medya uygulamasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü yaşanan soruna ilişkin ayrıntılar haberimizde...

İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 25 Mayıs 2022 İnstagram'a neden girilmiyor? Feedback required hatası nedir? 25 Mayıs 2022 Çarşamba

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

İnstagram kullanıcılarının bir kısmı "feedback required hatası" ile karşı karşıya kaldı.

"Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle" uyarısı ile karşı karşıya kalan kullanıcılar uygulamanın açılmama sorunu nedeniyle araştırma yapmaya başladı.

Instagram'dan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 25 Mayıs 2022 İnstagram'a neden girilmiyor? Feedback required hatası nedir? 25 Mayıs 2022 Çarşamba

İNSTAGRAM FEEDBACK REQURIED HATASI NEDİR?

25 Mayıs Çarşamba günü saat 08:30 itibariyle İnstagram kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken hata ile karşılaşıyor.

Feedback requied, "geri bilgirim gerekli"anlamına geliyor.

İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 25 Mayıs 2022 İnstagram'a neden girilmiyor? Feedback required hatası nedir? 25 Mayıs 2022 Çarşamba

İNSTAGRAM FEEDBACK REQURIED HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 25 Mayıs 2022 İnstagram'a neden girilmiyor? Feedback required hatası nedir? 25 Mayıs 2022 Çarşamba

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.

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