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Instagram çöktü mü? 9 Haziran 2023 WEB Instagram'daki bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatası nedir? Kullanıcılar isyan etti!

09.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram çöktü mü? Popüler sosyal medya uygulamasının internet sitesine tarayıcıdan girmeye çalışan kullanıcılar, 9 Haziran 2023 Cuma günü 'Bir sorun var ve sayfa yüklenemedi' hatası ile karşı karşıya kaldılar. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü? 9 Haziran 2023 web Instagram'daki bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatası nedir? İşte detaylar...

Instagram çöktü mü? 9 Haziran 2023 WEB Instagram'daki bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatası nedir? Kullanıcılar isyan etti!

İnstagram çöktü mü? 9 Haziran 2023 Cuma günü çok sayıda kullanıcı, web'de sorun yaşadıklarını Twitter ve Facebook'ta yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Popüler sosyal medya uygulamasında bugün yaşanan soruna ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Web Instagram çöktü. Instagram'daki bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatasının nedeni merak konusu oldu.

Instagram özellik

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 9 HAZİRAN 2023 CUMA

Instagram kullanıcıları 9 Haziran 2023 Cuma günü tarayacılarından uygulamanın web sitesine girmek istediklerinde 'Bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatası' ile karşılaştılar.

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor edildi.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Meta logo is seen on smartphone in front of displayed logo of Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus in this illustration taken

İNSTAGRAM BİR SORUN VAR VE SAYFA YÜKLENEMEDİ HATASI NEDİR?

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat bazı Instagram kullanıcıları zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde problem yaşayabiliyorlar.

Instagram çöktü mü? Instagram'da erişim problemi

Instagram'dan açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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