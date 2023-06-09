Instagram çöktü mü? 9 Haziran 2023 WEB Instagram'daki bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatası nedir? Kullanıcılar isyan etti!

İnstagram çöktü mü? 9 Haziran 2023 Cuma günü çok sayıda kullanıcı, web'de sorun yaşadıklarını Twitter ve Facebook'ta yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Popüler sosyal medya uygulamasında bugün yaşanan soruna ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Web Instagram çöktü. Instagram'daki bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatasının nedeni merak konusu oldu.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 9 HAZİRAN 2023 CUMA

Instagram kullanıcıları 9 Haziran 2023 Cuma günü tarayacılarından uygulamanın web sitesine girmek istediklerinde 'Bir sorun var ve sayfa yüklenemedi hatası' ile karşılaştılar.

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor edildi.

İNSTAGRAM BİR SORUN VAR VE SAYFA YÜKLENEMEDİ HATASI NEDİR?

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat bazı Instagram kullanıcıları zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde problem yaşayabiliyorlar.

Instagram'dan açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

