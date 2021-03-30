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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

30.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram neden çalışmıyor? sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Instagram mobil uygulamasının çalışmaması milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Uygulamaya giriş sırasında çıkan “Instagram durduruldu” ibaresinin nedeni kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İşte, ayrıntılar…

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram neden çöktü? sorusuna milyonlarca instagram kullanıcısı yanıt arıyor. Instagram uygulamasına girişte sorun yaşayanlar sosyal medyada bu konuda yorumlarını paylaşıyor. Peki, Instagram'a neden giriş yapılamıyor? Instagram ne zaman düzelecek? İşte, detaylar...

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

En popüler sosyal medya uygulaması olan İnstagram'da kullanıcılar giriş yaparken sorun yaşıyor. Sorunun 17:30 saatleri sonrasında aşıldığı konuşulurken, bazı kullanıcılar "Instagram durduruldu" hatası ile karşılaşmaya devam ediyor. Konu ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR?

Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılara, öncelikle arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatmaları öneriliyor. Daha sonra App Store ve Play Store üzerinden güncel Instagram sürümünü indiren kullanıcılar, giriş yaparken yaşanan sorunun çözüldüğünü ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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