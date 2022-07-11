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Instagram dil değiştirme adımları: Instagram'ı İngilizceden Türkçeye çevirme nasıl yapılır?

11.07.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram uygulamanızı yanlışlıkla İngilizce diline çevirmiş olabilirsiniz. Bu noktada yabancı dil bilmiyorsanız sıkıntı yaşayacaksınızdır. Ancak uygulamayı tekrardan Türkçeye çevirmek de oldukça basit bir işlemdir. Instagram dil değiştirme nasıl yapılır? Instagram'ı İngilizceden Türkçeye çevirme nasıl yapılır?

Instagram dil değiştirme adımları: Instagram'ı İngilizceden Türkçeye çevirme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram dil değiştirme
  • Instagram'da çevirisine bak nasıl yapılır?

Instagram uygulaması bünyesinde pek çok dil seçeneği vardır. Bunlardan birisi de dünya dili olarak görülen İngilizcedir. Instagram'da yaşadığınız ülke hangisiyse ona göre bir dil seçimi yapabilirsiniz. Eğer uygulamayı yanlışlıkla İngilizce yaptıysanız dili tekrar Türkçeye kolaylıkla çevirebilirsiniz. Instagram dilini Türkçe yapma yöntemi için uygulanması gereken adımları paylaştık.

Instagram dil değiştirme

Instagram'ı Türkçeye çevirme işlemini yapmak için Android kullanıyorsanız Android işletim sistemi ile çalışan Samsung, Xiaomi gibi telefon markaları için, iOS kullanıyorsanız IPhone için izlenmesi gereken adımları gerçekleştirmeniz gerekir.

Android tarafında Instagram dil ayarları şu şekildedir:

  • Öncelikle profil ekranına gelmek için Profil resminize dokunun.
  • Sağ üstte yer alan üç uzun çubuk simgesine dokunun, ardından gelen Ayarlar simgesine bir kere dokunun.
  • Açılan menüden Hesap'a ve ardından Dil seçeneğine girin.
  • Buradan da son olarak kullanmak istediğiniz dili seçin.

Instagram'ı Türkçe yapma, iOS tarafında da oldukça basittir. Şu adımları izleyerek iOS telefonda Instagram dilini Türkçe yapabilirsiniz:

  • Öncelikle profilinize erişim sağlamak için Profil resminize dokunun.
  • Sağ üstte yer alan üç uzun çubuk simgesine dokunun ve sonrasında karşınıza çıkacak Ayarlar simgesine basın.
  • Önünüze gelen menüden öncelikle Hesap'a ve ardından Dil seçeneğine basın.
  • Son olarak Devam'a basın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Instagram dil ayarları böylelikle sizlerin istediği gibi ayarlanmış olacaktır. Rahatlıkla uygulamayı Türkçe bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

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Instagram'da çevirisine bak nasıl yapılır?

Instagram'da uzun bir süre önce hikayelerdeki yabancı metinleri Türkçeye ya da istenilen herhangi bir dile çevirmeye yarayan Instagram çeviri özelliği kullanıma sunuldu. Hikayeler arasında gezinirken eğer karşınıza yabancı bir kelime ya da cümle çıkarsa hemen altta 'Çevirisine Bak' seçeneği çıkıyor. Bu seçeneğe bastığınızda ise alt taraftan ufak bir pencere karşınıza geliyor. Bu pencerede de yabancı dildeki yazının Türkçe çevirisi sunuluyor.

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