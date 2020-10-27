HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'ye açıldı!

Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'ye açıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Instagram DM ve Messenger birleştiren özellik, Türkiye'de kullanıma sunuldu. Facebook'a ait olan Instagram ve Messenger'ın mesajlaşma hizmetleri ortak bir paydada buluşacak. İşte Facebook'un Instagram DM ve Messenger için sunduğu yeni özelliğin detayları.

Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'ye açıldı!

Facebook'un Instagram DM'yi ve Messenger'ı birleştirme planları daha önce ortaya çıkmıştı. Bizzat Mark Zuckerberg'in doğruladığı bu plan, daha sonra ise kademeli olarak Instagram ve Messenger kullanıcılarına sunulmaya başlanmıştı. Nitekim, artık Türkiye'deki kullanıcılar da her iki uygulamadan da ortak mesajlaşma sağlayan bu özelliği kullanmaya başladı.

MESSENGER İLE INSTAGRAM MESAJLARI BİRLEŞTİ

Messenger kullanıcıları, bundan böyle Instagram'daki kişilere Instagram uygulamasını indirmeden mesaj gönderebilecek. Aynı şekilde Instagram kullanıcıları da Messenger'daki kişilere Messenger uygulamasını indirmeden mesaj yollayabilecek. Yani tüm Instagram ve Messenger kullanıcıları her iki uygulama aracılığıyla ortak bir paydada buluşacak. Buna ek olarak, Messenger'da gördüğümüz sohbet rengini değiştirme, bir mesajı yanıtlama ve iletme, bir mesaja ifade bırakma gibi özellikler de Instagram DM kullanıcılarına açılacak.

Instagram Facebook mesajlaşma

Messenger'ı ve Instagram DM'yi buluşturan bu özellik, artık Türkiye'deki kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale getirildi. Instagram yeni özellik hakkında bilgilendirmeler sunmaya başlamış durumda. Kullanıcılar, bu bilgilendirmeler vasıtasıyla yeni mesajlaşma özelliğine geçiş yapabiliyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Türkiye'nin ilk yapay zeka BİGG programı için başvurular başladıTürkiye'nin ilk yapay zeka BİGG programı için başvurular başladı
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy S21 kutusu için Apple gibi radikal kararlar verebilir!
Ünlü firma da kulaklık ve şarj adaptörünü kaldırabilir!
Tinder, yüz yüze video sohbet özelliğini tanıttı
Tinder'da artık yüz yüze konuşmak mümkün!
HAVELSAN AI JET BIGG programına başvurular başladı
Türkiye'nin ilk yapay zeka BİGG programı için başvurular başladı
Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı! İşte tasarımı ve çıkış tarihi
Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı!
TikTok, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için MEMEDER ile pespembe!
TikTok, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için MEMEDER ile pespembe!
Xbox Series X şeklinde buzdolabı yaptılar
Oyun konsolu şeklinde buzdolabı yaptılar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.