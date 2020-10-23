Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Instagram, kullanımı en yaygın olan uygulamalar arasında yer alıyor. Sevdiklerimizle iletişim kurmamıza imkan sağladığı gibi güzel anlarımızı paylaşmamıza ve güncel haberler hakkında bilgi sahibi olmamıza da olanak tanıyor. Ancak bazen vaktimizi o kadar çok alıyor ki ilgilenmemiz gereken diğer işlere zaman ayırmakta zorlanabiliyoruz. Ya da bazen kendi kabuğumuza çekilip kafa dinlemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu nedenle bazen Instagram kullanmaya ara verme düşüncesi cazip gelebiliyor. Siz de böyle bir düşünce içerisindeyseniz size sunduğumuz Instagram dondurma linki mobil ve bilgisayar seçenekleri ile hesabınızı hızlıca dondurabilirsiniz. İşte adım adım Instagram dondurma işlemleri...
Instagram hesabınızı dilerseniz bilgisayarınızdan dilerseniz de telefonunuzda bulunan Instagram uygulaması üzerinden dondurabilirsiniz. Instagram dondurma süresi diye belirli bir süre yoktur, dondurduğunuz hesaba tekrar giriş yapabilir ve hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz.
Instagram hesabınıza giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
Bu işlemlerden sonra hesabınız geçici olarak kapatılacaktır. Belirttiğiniz nedenin herhangi bir önemi yoktur, Instagram verilerine eklenmesi için girmeniz istenir. Şifrenizi tekrar girmeniz de güvenlik işlemleri adına önemlidir.
Eğer tüm bu işlemleri yapmak istemiyor ve hesabınızı kısa yoldan hemen dondurmak istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz link üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Giriş bilgilerinizi girdikten sonra karşınıza direkt olarak hesap dondurma sayfası çıkacaktır.
Instagram hesabınızı dondurmak için TIKLAYINIZ!
Telefonunuzda kullanmakta olduğunuz Instagram hesabınıza girdiğinizde Instagram geçici olarak dondurma işlemi için herhangi bir seçenek ile karşılaşmazsınız. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir:
İlk olarak aşağıda verdiğimiz Instagram dondurma linki üzerinden ilerleyin. Karşınıza çıkan sayfada bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapın.
Bu işlemlerden sonra hesabınız kapatılacaktır. Hesabınıza dilediğiniz an tekrar giriş yapabilirsiniz. Ama hesabınızı uzun süreliğine dondurmayı düşünüyorsanız giriş bilgilerinizi bir yere kayıt etmenizde fayda var. Hesabınıza tekrar giriş yaptığınızda eski verileriniz tekrar yüklenir. Fakat bazen verilerinizin geri gelmesi biraz zaman alabilir, böyle bir durumla karşılaşırsanız panik yapmanıza gerek yok. Eğer Instagram dondurma açma işleminden sonra hesabınızı tekrar dondurmak isterseniz 1 hafta beklemeniz gerekir. Yani hesabınızı 1 hafta içerisinde sadece bir kez dondurabilirsiniz.
Instagram hesabınızı telefonunuz aracılığıyla dondurmak için TIKLAYINIZ!
Instagram hesabınızı devre dışı bıraktığınızda orada yaptığınız paylaşımlarınız ve diğer tüm verileriniz ortadan kaldırılır. Bu nedenle hesabınızı kapatmadan önce verilerinizi muhafaza etmek isteyebilirsiniz. Instagram bunun için veri indirme hizmeti sunar ve böylece verilerinizi saklamanız mümkün olur. Yapmanız gerekenler şu şekildedir:
Hesabınızı geçici olarak dondurmanız, istediğiniz zaman tekrar kullanabilme fırsatı sunar. Fakat hesabınızı bir daha asla kullanma niyetiniz yoksa tamamen silebilme gibi bir olanağınız da var. Kapattığınız hesabınıza ait kullanıcı adı ve mail bilgilerini başka bir hesap açarken kullanamayacağınızı da bilmelisiniz.
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