Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Instagram, kullanımı en yaygın olan uygulamalar arasında yer alıyor. Sevdiklerimizle iletişim kurmamıza imkan sağladığı gibi güzel anlarımızı paylaşmamıza ve güncel haberler hakkında bilgi sahibi olmamıza da olanak tanıyor. Ancak bazen vaktimizi o kadar çok alıyor ki ilgilenmemiz gereken diğer işlere zaman ayırmakta zorlanabiliyoruz. Ya da bazen kendi kabuğumuza çekilip kafa dinlemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu nedenle bazen Instagram kullanmaya ara verme düşüncesi cazip gelebiliyor. Siz de böyle bir düşünce içerisindeyseniz size sunduğumuz Instagram dondurma linki mobil ve bilgisayar seçenekleri ile hesabınızı hızlıca dondurabilirsiniz. İşte adım adım Instagram dondurma işlemleri... Instagram Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır? Instagram hesabınızı dilerseniz bilgisayarınızdan dilerseniz de telefonunuzda bulunan Instagram uygulaması üzerinden dondurabilirsiniz. Instagram dondurma süresi diye belirli bir süre yoktur, dondurduğunuz hesaba tekrar giriş yapabilir ve hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Bilgisayardan Instagram Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır? İlk olarak aşağıda Instagram giriş sayfasına ilerleyin. Telefon numarası, kullanıcı adı veya e-posta adresiniz ile şifrenizi girdikten sonra "Giriş yap" deyin ve hesabınıza giriş yapın. Instagram hesabınıza giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

Giriş yaptıktan sonra profil sayfanıza gelerek sağ üstte bulunan "Profili Düzenle" sekmesine tıklayın. Sayfanın en alt kısmında "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayarak devam edin. Hesabınızı kapatma nedeniniz size sorulacaktır. Bu nedenlerden size uygun olanı seçtikten sonra şifrenizi de tekrar girerek altta yer alan kapatma sekmesine tıklayın. Bu işlemlerden sonra hesabınız geçici olarak kapatılacaktır. Belirttiğiniz nedenin herhangi bir önemi yoktur, Instagram verilerine eklenmesi için girmeniz istenir. Şifrenizi tekrar girmeniz de güvenlik işlemleri adına önemlidir. Eğer tüm bu işlemleri yapmak istemiyor ve hesabınızı kısa yoldan hemen dondurmak istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz link üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Giriş bilgilerinizi girdikten sonra karşınıza direkt olarak hesap dondurma sayfası çıkacaktır. Instagram hesabınızı dondurmak için TIKLAYINIZ! Telefondan Instagram Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır? Telefonunuzda kullanmakta olduğunuz Instagram hesabınıza girdiğinizde Instagram geçici olarak dondurma işlemi için herhangi bir seçenek ile karşılaşmazsınız. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir: İlk olarak aşağıda verdiğimiz Instagram dondurma linki üzerinden ilerleyin. Karşınıza çıkan sayfada bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapın.

Hesabınızı kapatma nedeninizi seçtikten sonra şifrenizi de tekrar yazarak kapatma sekmesine tıklayın. Bu işlemlerden sonra hesabınız kapatılacaktır. Hesabınıza dilediğiniz an tekrar giriş yapabilirsiniz. Ama hesabınızı uzun süreliğine dondurmayı düşünüyorsanız giriş bilgilerinizi bir yere kayıt etmenizde fayda var. Hesabınıza tekrar giriş yaptığınızda eski verileriniz tekrar yüklenir. Fakat bazen verilerinizin geri gelmesi biraz zaman alabilir, böyle bir durumla karşılaşırsanız panik yapmanıza gerek yok. Eğer Instagram dondurma açma işleminden sonra hesabınızı tekrar dondurmak isterseniz 1 hafta beklemeniz gerekir. Yani hesabınızı 1 hafta içerisinde sadece bir kez dondurabilirsiniz.