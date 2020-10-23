HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Instagram hesabınızı dondurmak mı istiyorsunuz? Bu işlemi telefonunuzda yer alan Instagram uygulamasından veya bilgisayar aracılığı ile nasıl yapabileceğinizi ve dilerseniz Instagram verilerinizi nasıl muhafaza edebileceğinizi bu yazımızda anlattık. İşte Instagram dondurma işlemine dair işinize yarayacak bilgiler...

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Instagram, kullanımı en yaygın olan uygulamalar arasında yer alıyor. Sevdiklerimizle iletişim kurmamıza imkan sağladığı gibi güzel anlarımızı paylaşmamıza ve güncel haberler hakkında bilgi sahibi olmamıza da olanak tanıyor. Ancak bazen vaktimizi o kadar çok alıyor ki ilgilenmemiz gereken diğer işlere zaman ayırmakta zorlanabiliyoruz. Ya da bazen kendi kabuğumuza çekilip kafa dinlemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu nedenle bazen Instagram kullanmaya ara verme düşüncesi cazip gelebiliyor. Siz de böyle bir düşünce içerisindeyseniz size sunduğumuz Instagram dondurma linki mobil ve bilgisayar seçenekleri ile hesabınızı hızlıca dondurabilirsiniz. İşte adım adım Instagram dondurma işlemleri...

Instagram Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram hesabınızı dilerseniz bilgisayarınızdan dilerseniz de telefonunuzda bulunan Instagram uygulaması üzerinden dondurabilirsiniz. Instagram dondurma süresi diye belirli bir süre yoktur, dondurduğunuz hesaba tekrar giriş yapabilir ve hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

Bilgisayardan Instagram Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak aşağıda Instagram giriş sayfasına ilerleyin. Telefon numarası, kullanıcı adı veya e-posta adresiniz ile şifrenizi girdikten sonra "Giriş yap" deyin ve hesabınıza giriş yapın.

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Instagram hesabınıza giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

  • Giriş yaptıktan sonra profil sayfanıza gelerek sağ üstte bulunan "Profili Düzenle" sekmesine tıklayın.

Görsel 3

  • Sayfanın en alt kısmında "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayarak devam edin.

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

  • Hesabınızı kapatma nedeniniz size sorulacaktır. Bu nedenlerden size uygun olanı seçtikten sonra şifrenizi de tekrar girerek altta yer alan kapatma sekmesine tıklayın.

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Bu işlemlerden sonra hesabınız geçici olarak kapatılacaktır. Belirttiğiniz nedenin herhangi bir önemi yoktur, Instagram verilerine eklenmesi için girmeniz istenir. Şifrenizi tekrar girmeniz de güvenlik işlemleri adına önemlidir.

Eğer tüm bu işlemleri yapmak istemiyor ve hesabınızı kısa yoldan hemen dondurmak istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz link üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Giriş bilgilerinizi girdikten sonra karşınıza direkt olarak hesap dondurma sayfası çıkacaktır.

Instagram hesabınızı dondurmak için TIKLAYINIZ!

Telefondan Instagram Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzda kullanmakta olduğunuz Instagram hesabınıza girdiğinizde Instagram geçici olarak dondurma işlemi için herhangi bir seçenek ile karşılaşmazsınız. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

  • İlk olarak aşağıda verdiğimiz Instagram dondurma linki üzerinden ilerleyin. Karşınıza çıkan sayfada bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapın.

  • Hesabınızı kapatma nedeninizi seçtikten sonra şifrenizi de tekrar yazarak kapatma sekmesine tıklayın.

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Bu işlemlerden sonra hesabınız kapatılacaktır. Hesabınıza dilediğiniz an tekrar giriş yapabilirsiniz. Ama hesabınızı uzun süreliğine dondurmayı düşünüyorsanız giriş bilgilerinizi bir yere kayıt etmenizde fayda var. Hesabınıza tekrar giriş yaptığınızda eski verileriniz tekrar yüklenir. Fakat bazen verilerinizin geri gelmesi biraz zaman alabilir, böyle bir durumla karşılaşırsanız panik yapmanıza gerek yok. Eğer Instagram dondurma açma işleminden sonra hesabınızı tekrar dondurmak isterseniz 1 hafta beklemeniz gerekir. Yani hesabınızı 1 hafta içerisinde sadece bir kez dondurabilirsiniz.

Instagram hesabınızı telefonunuz aracılığıyla dondurmak için TIKLAYINIZ!

Instagram Verileri Nasıl İndirilir?

Instagram hesabınızı devre dışı bıraktığınızda orada yaptığınız paylaşımlarınız ve diğer tüm verileriniz ortadan kaldırılır. Bu nedenle hesabınızı kapatmadan önce verilerinizi muhafaza etmek isteyebilirsiniz. Instagram bunun için veri indirme hizmeti sunar ve böylece verilerinizi saklamanız mümkün olur. Yapmanız gerekenler şu şekildedir:

  • Profil sayfanızdan ayarlar>güvenlik seçeneklerine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki sayfa çıkar. Burada yer alan "Verileri indir" sekmesine tıklayın ve verilerinizin indirilmesini istediğiniz mail adresini girin. Daha sonra verileriniz belirttiğiniz mail adresine inecektir. Bu işlemi telefonunuzdan da bilgisayarınızdan da gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma rehberi

Hesabınızı geçici olarak dondurmanız, istediğiniz zaman tekrar kullanabilme fırsatı sunar. Fakat hesabınızı bir daha asla kullanma niyetiniz yoksa tamamen silebilme gibi bir olanağınız da var. Kapattığınız hesabınıza ait kullanıcı adı ve mail bilgilerini başka bir hesap açarken kullanamayacağınızı da bilmelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Dünyada tek örneği Salda Gölü'nde var! Heyecanlandıran keşifDünyada tek örneği Salda Gölü'nde var! Heyecanlandıran keşif
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapay zeka ile insan arasında ürkütücü benzerlik!
Yapay zeka ile insan arasında ürkütücü benzerlik!
AMD Radeon RX 6000 serisinin tanıtım tarihini paylaştı!
Oyunseverlerin merakla beklediği tarih sonunda duyuruldu!
Sızıntı kaynağı paylaştı: OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 özellikleri ile ortaya çıktı!
Ünlü firmadan iki yeni telefon mu geliyor?
Bilim insanları koronavirüsü yakan maske üretti
Bu maske koronavirüsü yakıyor!
Google Chrome'un güvenliği yükseliyor
Google Chrome'un güvenliği yükseliyor
Firefox 82 kullanıma sunuldu
Firefox 82 kullanıma sunuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.