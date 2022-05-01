Instagram dondurma sonrası takipçiler silinir mi? Dondurulan Instagram hesabındaki takipçiler ne olur?

Instagram hesaplarında takipçi sayısı önemlidir. Bazı hesaplar takipçi sayısı ve etkileşim oranları ile iş birliği teklifleri almaktadır. Bazı sosyal medya fenomenleri de takipçi sayılarına önem vermektedir.

Instagram hesaplarını donduran kullanıcılar takipçi sayılarına ne olduğunu sorgulamaktadır. Dondurulan Instagram hesabındaki takipçiler ne olur?

Instagram Dondurma Sonrası Takipçiler Silinir mi?

Instagram hesapları dondurulduğu zaman bu hesap geçici olarak kapanır. Bunun anlamı hesabın tamamen silinmemiş, geçici olarak kapatılmış olmasıdır. Instagram, dondurulan hesapların 3 saat sonra tekrar açılmasına izin verir. Yani bir hesap dondurulduktan sonraki 3 saatlik sürede açılamaz, ancak daha sonra bu hesabı açmak mümkündür.

Dondurulan Instagram hesapları tekrar açıldığında hesap 0’dan başlamaz. Dondurulmadan önceki bilgiler geri gelir ve hesap eskisi gibi kullanılmaya devam edilebilir. Hesaptaki gönderiler, hikayeler, mesajlar ve takipçi bilgileri hiçbir şey olmamış gibi geri yüklenir. Yani Instagram hesapları dondurulduktan sonra takipçiler silinmez.

Aynı şekilde takip edilen hesaplar da eskisi gibi kalır. Ancak takip edilen hesapların veya takipçi olan hesapların kapanması ve silinmesi, takipçi ve takip edilenler sayısında azalmaya neden olur. Bu durum hesabın dondurulmasından bağımsız olarak gelişir.

Uzun süre boyunca dondurulmuş olan hesaplarda takipçi listesinin yüklenmesi, hatta gönderilerin yüklenmesi zaman alabilir. Bu verilerin geri gelmesi dondurma süresine göre değişir. Instagram hesabı açıldıktan sonra zamanla bu bilgiler geri gelir.

Dondurulan Instagram Hesabındaki Takipçiler Ne Olur?

Instagram hesapları dondurulduğu zaman bu hesap diğer kullanıcılara görünmez olur. Dondurulmuş Instagram hesapları diğer kullanıcıların listesinden silinir. Ancak dondurulmuş hesapların kendi listelerine bir şey olmaz.

Bir hesap geçici olarak kapatıldığı zaman, yani dondurulduğu zaman Instagram bu hesabın verilerini saklar. Hesaptaki takipçiler, takip edilenler, mesajlar, gönderiler ve diğer bilgiler Instagram tarafından saklanır.

Dondurulmuş bir Instagram hesabına yeniden giriş yapılması durumunda hesap yeniden aktive olur. Bu hesabın Instagram tarafından saklanan bilgileri geri yüklenir. Hesap sanki hiç dondurulmamış gibi olur. Zaman zaman verilerin tekrar yüklenmesinde gecikmeler olur ancak bu geçici bir durumdur.

Dondurulmuş Instagram hesabının takipçileri kendi hesaplarını olduğu gibi kullanmaya devam ederler. Instagram tarafından kapatılmış veya kullanıcı tarafından silinmiş, dondurulmuş hesaplar takip ettikleri dondurulmuş hesapların listelerinden de silinirler. Yani bir hesabı uzun süre dondurduktan sonra geri açtıysanız ve takipçi listesinde eksikler varsa büyük olasılıkla bu hesaplar kapanmıştır.

Bot hesapların Instagram tarafından kapatılmış olması veya kullanıcıların hesabını dondurmuş, silmiş olması muhtemeldir.



