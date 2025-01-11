Instagram fotoğrafını beğenen kabile üyesine aşık olan kadın mağaraya taşındı!

Amerikalı bir kadın, Instagram'da paylaştığı tek bir gönderi sayesinde yerel bir kabile üyesine aşık olduktan sonra jet sosyete hayatını bırakıp Ürdün'de mağara hayatına başladı.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN AŞK

42 yaşındaki Natalie Snider, Petra'da bir atın üzerinde poz veren 32 yaşındaki Feras Boudin'in fotoğrafını çekip sosyal medya sayfasında paylaşmasıyla sosyal medyada dikkat çekti. İkili, aşka dönüşen çevrimiçi bir arkadaşlık kurdu.

Dolu dizgin aşk yaşayan çift şimdilerde bir depo odası, balkon ve hatta musluktan akan kaynak suyu olan bir tuvaletle donatılmış iki yatak odalı bir mağarada yaşıyor.

Gezgin Natalie çöl aşkı başlamadan önce göçebe bir hayat yaşıyordu. İtalya'dan Yeni Zelanda'ya, Florida'dan Almanya'ya gidip geliyordu ve bir tur rehberi şirketinde çalışıyordu.

Natalie, tozlu çöl ufkuna bakan manzarası ve develeri, katırları ve tavukları için tüm eyerlerini ve ekipmanlarını saklamak için ekstra alanı olan yeni yaşam alanını benimsiyor.

"HARİKA BİR FOTOĞRAFTI"

Eski tur rehberi şunları söyledi: "Orada, atkı takmış çıplak ayakla at sırtında gezen Bedevi adamın fotoğraflarını çekiyordum ve harika bir fotoğraftı. Bunu Instagram'da paylaştım ve o da yorum yaparak bunun kendisi olduğumu söyledi. Sonra gelip ziyaret etmemi söyledi ve ben de öyle yaptım. Orta Doğu'daki arkeolojiye karşı her zaman tutkulu ve ilgiliydim ve zaten birkaç yıldır Ürdün'deydim.

Hayatım boyunca dünyayı dolaştım ve her zaman özgür ruhluydum. Muhtemelen bu, şimdiye kadar olduğum en gerçekçi ve bir yere kendimi en fazla adadığım andır. Ürdün'de turlar düzenlemek ve otantik deneyimler yaşatmak için bir şirket kurdum.

Ürdün'deyken turlara yardım ediyorum. Ürdün dışındayken Amerika'ya veya Yeni Zelanda'ya gittiğimde ofis işlerini yapıyorum."

KENDİNİ BU KÜLTÜRE ADAPTE ETTİ

Natalie kendini bu kültüre adapte etmiş ve 42 aile ve çiftin paylaştığı mağara topluluğunun bir parçası olmayı bile öğrenmiş.

"Kabilenin yaşamı bambaşka bir seviyede. Diğer insanların yaşadığı modern şekilde yaşamıyorlar. Mağaralarda yaklaşık 42 topluluk var. Açık kapılı bir topluluk, bu yüzden herkes bir araya geliyor. Feras'ın kabilesi, orada uzun süre yaşadıkları ve yerli halkın mağaralarda kalması için mağarada yaşamasına izin verilen tek halktır."

Kışın Petra'daki bir köyde 10 yıllık kiraladıkları bir pansiyona taşınıyorlar ve daha sonra daha sıcak aylar için mağaraya geri dönüyorlar.

Şehirden sadece 15 dakikalık sürüş mesafesindeki mağara, yiyecek, odun ve hayvan malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara kolay erişim sağlıyor. Güneş panelleri sayesinde kira taleplerinden kurtuluyorlar.

Petra'da derin kökleri olan yerel bir tur rehberi olan Feras, "Hayatım boyunca orada yaşadım, büyükannem ve büyükbabam ve ailemin birçok nesli de orada yaşadı. Orayı seviyorum ve asla ayrılmak istemiyorum. Mağara yaşam tarzını tercih ediyorum. Hükümet bize eğer ayrılırsak ücretsiz olarak arazi, ev ve eşyalar teklif etti, ancak biz bunu her zaman reddettik ve reddetmeye devam edeceğiz." dedi.

"MAĞARA HAYATI BANA HAYATIN TEMELLERİNİ ÖĞRETTİ"

Şehir hayatı ile mağara hayatını karşılaştıran kadın, "Petra'nın hayatı çok hızlı tempoludur, gün doğumundan gece geç saatlere kadar, her zaman bir şeyler olur ve yapılacak bir şeyler vardır. Turlara çıkmak, aileyle dağlarda yemek pişirmek, mağara ve evdeki işlerle ve hayvanlarla ilgilenmek. Şehirde hayat, sahip olduklarımla tanımlanıyor gibi geliyor; kıyafetler, arabalar, aletler, toplumla uyum içinde olmak. Ama mağarada, önemli olan deneyimlediklerim. Şehirde, insanlarla çevrili olmanıza rağmen, kendinizi izole hissetmeniz çok kolay. Mağara ve Petra hayatı bana hayatın temellerini nasıl yavaşlayacağımı ve takdir edeceğimi öğretti; şehrin sıklıkla gözden kaçırmama neden olduğu şeyler." dedi.